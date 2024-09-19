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Posted 19 сентября, 11:17

Published 19 сентября, 11:17

Modified 19 сентября, 11:22

Updated 19 сентября, 11:22

В Омске эвакуировали учеников гимназии

«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников

19 сентября 2024, 11:17
Фото: 1MI

В Омске эвакуировали учеников гимназии

Мы обратились в полицию за подробностями.

Городу55 стало известно, что сегодня днем, 19 сентября, эвакуировали учеников гимназии №26, которая находится на Лесном проезде, 5. Инцидент произошел около 13:20. Очевидцы рассказали, что в учебном учреждении прозвучало три звонка подряд, после чего школьников с вещами вывели на стадион.

«Прозвучало три звонка подряд — это означает, что на здание совершено вооруженное нападение. Нас продержали на улице около часа, после этого строем отпустили по классам и домой. У школьных ворот стояли директор, завуч, пара учителей и полицейские», — рассказал один из учеников.

Однако, по нашим данным, нет информации, что в поступившем звонке было сказано про вооруженное нападение. В полиции Городу55 подтвердили случай. Здание школы проверили.

«Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в региональном УМВД.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Полиция#Омск#УМВД#Эвакуация#Звонок#Проверка#Директор#Очевидцы#Ученики#Стадион
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