«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников

Городу55 стало известно, что сегодня днем, 19 сентября, эвакуировали учеников гимназии №26, которая находится на Лесном проезде, 5. Инцидент произошел около 13:20. Очевидцы рассказали, что в учебном учреждении прозвучало три звонка подряд, после чего школьников с вещами вывели на стадион.