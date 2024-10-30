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Очевидцы

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2024
Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш
Пенсионерка, оказавшаяся в Иртыше, была спасена благодаря действиям очевидцев и прибывших спасателей.
30 октября, 09:19
«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников
19 сентября, 11:17
Мутный «источник». Омичи рассказали о серьезной протечке водопровода на Левобережье
15 сентября, 04:12
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
21 июля, 03:45
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
4 июля, 03:30
Огромный столб дыма. Омичи сообщили о пожаре на АЗС в поселке Магистральный
30 июня, 04:50
Потерял сознание. В Омске маленький мальчик упал в обморок из-за жары в автобусе
По словам очевидцев, в салоне отсутствовал кондиционер. Инцидент произошел на маршруте № 29.
25 июня, 09:24
Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры
28 февраля, 05:18
2023
Перепугали клубы дыма. В Омской области загорелся подвал жилого дома
Обошлось без пострадавших.
4 июня 2023, 12:21

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