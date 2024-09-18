Холодный удар. Омичей предупредили об опасности из-за надвигающихся заморозков

Posted 18 сентября, 05:45
Published 18 сентября, 05:45
Modified 18 сентября, 05:45
Updated 18 сентября, 05:45
Как рассказали в администрации со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, с 19 по 21 сентября в Омской области ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов. Это может привести к повреждению или гибели растений в огородах. Омичей предупреждают о возможных ЧП, связанных с заморозками: это увеличение количества пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических сетях, обрыв линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения.
В случае ЧП можно позвонить:
• в МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 (с сотового — 101),
• в ЕДДС: 78-78-78.
Из-за наступающих холодов администрации районов Омской области торопят со включением отопления. Также скоро его должны дать и в городе. Также скоро завершится сезон дачных автобусов. А с 24 сентября синоптики прогнозируют первый снег.