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Posted 18 сентября, 05:45

Published 18 сентября, 05:45

Modified 18 сентября, 05:45

Updated 18 сентября, 05:45

Омичей предупредили об опасности из-за приближающихся заморозков

Холодный удар. Омичей предупредили об опасности из-за надвигающихся заморозков

18 сентября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

Омичей предупредили об опасности из-за приближающихся заморозков

В Омской области с 19 по 21 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Возможны ЧП, включая пожары и обрывы линий связи.

Как рассказали в администрации со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, с 19 по 21 сентября в Омской области ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов. Это может привести к повреждению или гибели растений в огородах. Омичей предупреждают о возможных ЧП, связанных с заморозками: это увеличение количества пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических сетях, обрыв линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения.

В случае ЧП можно позвонить:

• в МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 (с сотового — 101),

• в ЕДДС: 78-78-78.

Из-за наступающих холодов администрации районов Омской области торопят со включением отопления. Также скоро его должны дать и в городе. Также скоро завершится сезон дачных автобусов. А с 24 сентября синоптики прогнозируют первый снег.

В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы
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#Кристина Антоносян#Снег#ЧП#Омск#Омская область#Отопление#Россия#Заморозки#МЧС#Новости#Прогноз#ЕДДС
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