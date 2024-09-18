Холодный удар. Омичей предупредили об опасности из-за надвигающихся заморозков

Как рассказали в администрации со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, с 19 по 21 сентября в Омской области ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов. Это может привести к повреждению или гибели растений в огородах. Омичей предупреждают о возможных ЧП, связанных с заморозками: это увеличение количества пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических сетях, обрыв линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения.