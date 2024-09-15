«Убийцы» в городе. В Омске выступила электроклэш-группа из Томска

Posted 15 сентября, 10:48
Published 15 сентября, 10:48
Modified 15 сентября, 10:50
Updated 15 сентября, 10:50
В субботу, 14 сентября, в Омске на сцене «Андербара» выступила группа «Убийцы» (возрастное ограничение 16+). Коллектив исполняет музыку в стиле электроклэш. На концерте побывал корреспондент Города55 Евгений Игишев.
Группа «Убийцы» была создана в 2013 году в Томске. Проект назван в честь американской рок-группы The Killers. Коллектив состоит из трех участников: Алексей Первяков (электроника, клавишные), Егор Древлянин (вокал), Мария Трофимчук (барабаны).
Концерт в Омске — второе выступление «Убийц» в их мини-туре. Позади Тюмень, а впереди Красноярск, Тюмень и Томск. Омск не просто так попал в список городов, где выступили «Убийцы». Дело в том, что вокалист Егор Древлянин сам омич. Поклонникам андеграундной музыки он также известен как фронтмен коллектива «шумные и угрожающие выходки».
На разогреве выступил рэпер МКС 716. «Убийцы» же вышли на сцену около 8 часов вечера. Впрочем, сцены как таковой не было. Музыканты расположились прямо перед зрителями в маленьком зале.
Тексты «Убийц» полны социальных проблем, сатиры и иронии. Создатель группы Алексей Первяков черпает вдохновение в творчестве Егора Летова, группы «АукцЫон» и проекта «Седатив». Антураж концерту добавлял психоделический видеоряд на экране за сценой, дым-машины и расстроенные телевизоры с «белым шумом», расположенные в зале «Андера».
В настоящее время у коллектива записано семь альбомов. На концерте за полтора часа «Убийцы» исполнили почти все свои знаковые песни: «Ножики», «В лесу», «Следующая станция», «На ступеньку выше», «Пять тысяч», «Верхний Ларс», «Шалость удалась», «В пододеяльнике» и другие композиции.
Ранее Город55 рассказал о концерте трэш-металл-группы «Гробовая доска». Коллектив на сцене фолк-бара «Викинг» представил новый альбом «Боязнь покойников».