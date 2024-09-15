«Убийцы» в городе. В Омске выступила электроклэш-группа из Томска

Концерт в Омске — второе выступление «Убийц» в их мини-туре. Позади Тюмень, а впереди Красноярск, Тюмень и Томск. Омск не просто так попал в список городов, где выступили «Убийцы». Дело в том, что вокалист Егор Древлянин сам омич. Поклонникам андеграундной музыки он также известен как фронтмен коллектива «шумные и угрожающие выходки».