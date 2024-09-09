Покойники и слэм. В Омске прошел концерт трэш-металл-группы «Гробовая доска»

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
В воскресенье, 8 сентября, в Омске прошел концерт группы «Гробовая доска». Коллектив на сцене фолк-бара «Викинг» представил новый альбом «Боязнь покойников». Сами музыканты назвали эту пластинку «адским зельем, сваренным из тяжелого металла, мрачных мотивов городских легенд и самобытной мощи, закаленной сибирским духом». На концерты побывал корреспондент Города55 Евгений Игишев.
Концерт «Гробовой доски» в Омске собрал около полутора сотен поклонников тяжелого андеграунда. Музыканты сейчас находятся в туре по России, а концерты в сибирских городах представляют для них особую ценность, так как группа «Гробовая доска» сама родом из Томска.
«С любовь для сибиряков от сибиряков. Нас заселили в отель „Райская лагуна“ в Порт-Артуре. Говорят, что это хороший район. Это правда?» — спросил со сцены вокалист Сергей Сорокин.
Людей перед сценой было не сильно много, однако уже примерно на четвертой и пятой песне народ залетел в слэм. В перерывах между композициями зрители из зала угощали артистов напитками: горячительными и не очень.
Слэм — явление на концертах, в котором зрители прыгают, танцуют и сталкиваются друг с другом. Зачастую слэм сопровождается прыжком в толпу. Обычно слэм возникает в клубах, на различных рэйвах и рок-концертах.
Помимо песен из нового альбома, «Гробовая доска» исполнила свои старые хиты: «Дайте водки!», «В земле», «Партаки», «У пьяных свой бог», «Нож», «Ведьма-сивуха», «Вышибала» и другие композиции.
Тексты песен группы наполнены социальными вопросами, проблемами зависимости, философией жизни и смерти. Все это украшено налетом «сказочности».
После концерта музыканты пообщались в зале с поклонниками.
«Все супер. Очень понравилось. Я фанат этой группы с 2015 года. Очень ждал их выступления. После концерта меня в гримерку провели, я сфотографировался с вокалистом. Новый альбом — ништяк. Но мне больше нравятся их старые песни. И старых хитов было много и новые вещи нормальные», — рассказал омич Иван Ковалев.
Ранее Город55 рассказывал о концерте омской группы «шумные и угрожающие выходки». Об экспрессии и безудержной энергии этого выступления — в нашем материале: