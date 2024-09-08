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Updated Сегодня, 12:38

иллюстрация

Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ

8 сентября 2024, 12:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Мэрия отказала в смене назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ

Более 7 тысяч «квадратов» должны были приобрести новый вид пользования — для размещения заведений общественного питания.

Соответствующее постановление городской администрации было опубликовано 3 сентября: как отмечается в тексте документа, решение было принято исходя из результатов общественных обсуждений и рекомендаций комиссии, ответственной за подготовку проекта Правил землепользования — земельный участок, как и ранее, предназначается только для строительства спортивно-развлекательного объекта.

Напомним, речь идет о земельном участке под кадастровым номером 55:36:120304:1050 — его размеры составляют чуть больше 7 тыс квадратных метров. Ранее смены разрешенного вида использования этого участка добивалась компания «Водный мир», специализирующаяся на развлекательной деятельности. Учредителем компании, согласно данным, предоставленным сервисом Rusprofile, является Владислав Завалеев — сын бывшего начальника управления областной Госавтоинспекции, Петра Завалеева.

Это не первая попытка компании добиться смены назначения землепользования: в апреле этого года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа уже запрещал вносить кадастровые изменения.

Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит
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#Илья Скобин#Спорт#Бизнес#Омск#Мэрия#Арбитражный суд#Парк 30-летия ВЛКСМ#Земля#Обсуждения#Законодательство#Новости#Компания#Решение#Госавтоинспекция#Общественное питание
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