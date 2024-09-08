Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Соответствующее постановление городской администрации было опубликовано 3 сентября: как отмечается в тексте документа, решение было принято исходя из результатов общественных обсуждений и рекомендаций комиссии, ответственной за подготовку проекта Правил землепользования — земельный участок, как и ранее, предназначается только для строительства спортивно-развлекательного объекта.
Напомним, речь идет о земельном участке под кадастровым номером 55:36:120304:1050 — его размеры составляют чуть больше 7 тыс квадратных метров. Ранее смены разрешенного вида использования этого участка добивалась компания «Водный мир», специализирующаяся на развлекательной деятельности. Учредителем компании, согласно данным, предоставленным сервисом Rusprofile, является Владислав Завалеев — сын бывшего начальника управления областной Госавтоинспекции, Петра Завалеева.
Это не первая попытка компании добиться смены назначения землепользования: в апреле этого года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа уже запрещал вносить кадастровые изменения.