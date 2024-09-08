«Кто-то проклял». Омичи с Левобережья возмутились очередными «раскопками» дороги

Кроме того, были озвучены и не совсем обычные версии произошедшего — вероятно, «Левый берег кто-то проклял», а также комментаторы предположили, что в этом районе ведутся поиски «золота Колчака» — по их мнению, легендарный клад могли «перенести» из района бульвара Архитекторов.