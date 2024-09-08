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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:50

иллюстрация

«Кто-то проклял». Омичи с Левобережья возмутились очередными «раскопками» дороги

8 сентября 2024, 08:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи рассказали о внезапном перекрытии дороги на Левобережье

На сей раз объектом недовольства стал участок дороги на улице Перелета: первые сообщения о внезапном перекрытии появились вечером минувшей субботы.

Бетонные блоки, заблокировавшие проезд по улице Перелета, в границах проспекта Комарова и улицы Степанца стали для омичей настоящей неожиданностью: по словам очевидцев, на участке была замечена и строительная техника.

Эти сведения сегодня подтвердил и корреспондент Города55, оказавшийся в районе Христорождественского собора: перекрытие трассы сказалось на 409 маршруте — теперь он следует через Левобережный рынок и автовокзал, а также заметно «загрузило» движение по дублеру улицы Перелета.

Снимки с места перекрытияСнимки с места перекрытия
Снимки с места перекрытияСнимки с места перекрытия
Снимки с места перекрытияСнимки с места перекрытия
Снимки с места перекрытияСнимки с места перекрытия
Снимки с места перекрытияСнимки с места перекрытия
Снимки с места перекрытия
Фото: предоставлено Городу55

Редакция Города55 обратилась в мэрию Омска для уточнения причин и сроков введенных ограничений. Однако пока доподлинно неизвестны предпосылки перекрытия дороги, омичи высказывают самые различные предположения: некоторые горожане переживают, что «такими темпами» вскоре будет перекрыто вообще все Левобережье.

Кроме того, были озвучены и не совсем обычные версии произошедшего — вероятно, «Левый берег кто-то проклял», а также комментаторы предположили, что в этом районе ведутся поиски «золота Колчака» — по их мнению, легендарный клад могли «перенести» из района бульвара Архитекторов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о введении в эксплуатацию ранее перекрытого перекрестка на бульваре Архитекторов: до полного завершения работ остается еще 3 месяца, однако важную магистраль понемногу «приводят в порядок» — недавно там запустили светофоры.

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#Илья Скобин#Транспорт#Дороги#Омск#Мэрия#Строительство#Новости#Ограничения#Перекрытие#Левобережье#Город55#Бульвар Архитекторов#Комментарии
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