Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей

Как отмечается в документах аукциона, представленных на портале ЕИС «Закупки», подрядчику, в лице ИП Лехто И. А. (владеет ООО «Альп-Лидер»), необходимо отчистить территорию от строительного мусора и разросшихся кустарников — последние также необходимо переработать. Кроме того, соглашение предусматривает и установку нового, капитального ограждения по периметру замороженной стройки: с бетонным основанием и профнастилом.