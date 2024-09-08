Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Как стало известно редакции Города55, в конце августа был определен подрядчик, взявший на себя обязательство привести в порядок территорию недостроенного инженерного корпуса омского метрополитена, располагающегося у моста 60-летия Победы.
Как отмечается в документах аукциона, представленных на портале ЕИС «Закупки», подрядчику, в лице ИП Лехто И. А. (владеет ООО «Альп-Лидер»), необходимо отчистить территорию от строительного мусора и разросшихся кустарников — последние также необходимо переработать. Кроме того, соглашение предусматривает и установку нового, капитального ограждения по периметру замороженной стройки: с бетонным основанием и профнастилом.
Стоимость указанных работ управление контрактной системы оценило чуть более чем в 670 тысяч рублей, а на их исполнение подрядчику предоставляется не больше месяца с даты заключения контракта.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах городских властей отремонтировать пусковой участок метрополитена, а именно — подземный переход через улицу Красный путь.