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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

иллюстрация

Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей

8 сентября 2024, 03:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Недостроенный центр управления омским метро обнесут забором за 670 тысяч рублей

В электронном аукционе принял участие только один предприниматель: ему и предстоит очистить территорию от кустарников и установить новое ограждение.

Как стало известно редакции Города55, в конце августа был определен подрядчик, взявший на себя обязательство привести в порядок территорию недостроенного инженерного корпуса омского метрополитена, располагающегося у моста 60-летия Победы.

Недостроенный инженерный корпус в 2023 годуНедостроенный инженерный корпус в 2023 году
Недостроенный инженерный корпус в 2023 году
Фото: Панорама местности, представленная в сервисе Яндекс.Карты

Как отмечается в документах аукциона, представленных на портале ЕИС «Закупки», подрядчику, в лице ИП Лехто И. А. (владеет ООО «Альп-Лидер»), необходимо отчистить территорию от строительного мусора и разросшихся кустарников — последние также необходимо переработать. Кроме того, соглашение предусматривает и установку нового, капитального ограждения по периметру замороженной стройки: с бетонным основанием и профнастилом.

Стоимость указанных работ управление контрактной системы оценило чуть более чем в 670 тысяч рублей, а на их исполнение подрядчику предоставляется не больше месяца с даты заключения контракта.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах городских властей отремонтировать пусковой участок метрополитена, а именно — подземный переход через улицу Красный путь.

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#Илья Скобин#Метро#Ремонт#Омск#Строительство#Уборка#Аукцион#Подрядчик#Новости#Ограждение#Город55#Контрактная система
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