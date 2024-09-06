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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Омичам рассказали, когда этой осенью пройдет общегородской субботник

«Не стоять в стороне». Стало известно, когда в Омске пройдет общегородской субботник

6 сентября 2024, 09:21
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Омичам рассказали, когда этой осенью пройдет общегородской субботник

Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября, на уборку выйдут жители всех округов Омска.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября. На уборку выйдут жители всех округов Омска.

Градоначальник подчеркнул, что, помимо уборки мусора, большое внимание будет уделяться высадке деревьев и кустарников.

«Приглашаю вас присоединиться: это может быть субботник с коллективом, с управляющей компанией или ТСЖ, с комитетом территориального самоуправления вашего микрорайона — главное не стоять в стороне», — обратился к омичам Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что в прошлом году омичи убирали город вместе с игроками «Авангарда».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Уборка#Уборка улиц#Субботник#Новости#Уборка мусора#Субботники
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