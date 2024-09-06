«Не стоять в стороне». Стало известно, когда в Омске пройдет общегородской субботник

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Мэр города Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября. На уборку выйдут жители всех округов Омска.
Градоначальник подчеркнул, что, помимо уборки мусора, большое внимание будет уделяться высадке деревьев и кустарников.
«Приглашаю вас присоединиться: это может быть субботник с коллективом, с управляющей компанией или ТСЖ, с комитетом территориального самоуправления вашего микрорайона — главное не стоять в стороне», — обратился к омичам Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что в прошлом году омичи убирали город вместе с игроками «Авангарда».