Хоккеисты омского «Авангарда» позвали омичей на субботник

Проект призван сплотить омичей через любовь к природе, повысить экокультуру. По традиции территории, участвующие в мероприятии, демонстрируют свою уникальность при помощи регионального колорита. Помимо хоккеистов омского «Авангарда», субботник также посетит президент Федерации хоккея России — легендарный Владислав Третьяк. После мероприятия для омичей организуют автограф-сессию с хоккеистами.