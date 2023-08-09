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Хоккеисты омского «Авангарда» позвали омичей на субботник

9 августа 2023, 10:22
Фото: 1MI
Он пройдет 12 августа.

Хоккеисты омского «Авангарда» пригласили омичей выйти на субботник. Он пройдет 12 августа. Субботник проводит Фонд «КОМПАС» при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» и входит во всероссийскую экологическую акцию «Особенности национальной уборки».

Навести порядок в ближайшую субботу планируется на Иртышской набережной. Провести «Особенности национальной уборки» в Омске помогут знаменитые хоккеисты команды Континентальной хоккейной лиги «Авангард».

«В рамках всероссийской экологической акции давайте вместе наведем порядок в нашем любимом городе Омске. Мы с ребятами с ХК „Авангард“ ждем вас 12 августа на Иртышской набережной. Наведем порядок вместе!», — обратился к омичам нападающий команды Авангард» Кирилл Панюков.

Проект призван сплотить омичей через любовь к природе, повысить экокультуру. По традиции территории, участвующие в мероприятии, демонстрируют свою уникальность при помощи регионального колорита. Помимо хоккеистов омского «Авангарда», субботник также посетит президент Федерации хоккея России — легендарный Владислав Третьяк. После мероприятия для омичей организуют автограф-сессию с хоккеистами.

Желающих принять участие в субботнике ждут 12 августа в 14:30 на стоянке напротив «G-Drive Арены» на улице Шаронова.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

#Омская область#Омск#Общество#Город#Хоккей#Авангард хоккей#Субботник#Благоустройство#Благоустройство города#Евгений Игишев
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