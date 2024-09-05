Занят арендаторами. В Омске за 37 млн продают скандальный «Торговый город»

Как стало известно Городу55, этой продажей занимается новосибирский собственник ООО «Мир масла». Здание продается уже не первый месяц. «Мир масла» занимается «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В омских новостях фирма уже упоминалась несколько лет назад. В 2018 году депимущества пытался отсудить у „Мира масла“ продаваемое сейчас здание как самострой.