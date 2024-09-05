Занят арендаторами. В Омске за 37 млн продают скандальный «Торговый город»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Омске на Левом берегу продают торгово-ярмарочный комплекс на 70 лет Октября, 31/2. Он находится по соседству с вещевым рынком. Цена готового бизнеса — 37 млн рублей.
Здание площадью 1 075 кв. м частично занято арендаторами. По данным 2ГИС, там находятся магазин Fix Price, мелкие бутики одежды, ателье. Отметим, что оно продается минимум с конца 2023 года.
«Здание идеально подходит для различных видов деятельности: коммерция, мастерская, ателье одежды, бытовые услуги, химчистка, медицинский центр, стоматология, фруктовый и овощной бизнес, офис, выставка, шоурум, детский сад, школа, учебный центр, детский клуб, арендный бизнес и многое другое», — говорится в объявлении.
Как стало известно Городу55, этой продажей занимается новосибирский собственник ООО «Мир масла». Здание продается уже не первый месяц. «Мир масла» занимается «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В омских новостях фирма уже упоминалась несколько лет назад. В 2018 году депимущества пытался отсудить у „Мира масла“ продаваемое сейчас здание как самострой.
Кроме того, в 2019 году «Торговый город» числился в списке российских рынков, арендаторы которых могут использовать нелегальные механизмы ухода от налогов. Тогда же президент России Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках.
Ранее Город55 сообщал, что в ООО «Мир масла», зарегистрированном в Новосибирске на Тайгинской улице, поменялась структура собственности. Об этом стало известно еще летом прошлого года. До того времени уставным капиталом фирмы единолично владел Сергей Пониматкин, но 16 августа 2023 года он уступил 16,5% Валентину Чернявскому.