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Published Сегодня, 09:07

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В Омске вместо магазина «Дары Востока» у ж/д вокзала предлагают открыть клинику

В Омске «Дары Востока» напротив ж/д вокзала предложили заменить клиникой

16 августа 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney

В Омске вместо магазина «Дары Востока» у ж/д вокзала предлагают открыть клинику

Двухэтажный магазин закрылся, и теперь это помещение предлагают в аренду.

В Омске сдают двухэтажное помещение площадью 129 кв.м, где раньше располагался магазин подарков и сувениров «Дары Востока». Здание находится напротив железнодорожного вокзала на проспекте Карла Маркса, 84. Цена за аренду составляет 155,4 тысяч рублей в месяц, при этом коммунальные платежи в эту сумму не входят. Ее минимальный срок — 11 месяцев, говорится в объявлении.

«Площадь на первом этаже чуть больше, чем на втором. Раньше в этом помещении был магазин „Дары востока“, но он закрылся. Теперь ищут нового арендатора», — рассказал собственник Городу55.

В объявлении также указано, что в помещении панорамное остекление, имеются два отдельных входа (основной и запасной со двора), пожарная и охранная сигнализации.

Сейчас, по предположениям собственника, там может расположиться офис, клиника или другой магазин.

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#Ольга Скворцова#Омск#Продажа#Магазин#Аренда#Сувениры#Клиника#Офис#Помещение#Ж/д вокзал
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