В Омске «Дары Востока» напротив ж/д вокзала предложили заменить клиникой

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Омске сдают двухэтажное помещение площадью 129 кв.м, где раньше располагался магазин подарков и сувениров «Дары Востока». Здание находится напротив железнодорожного вокзала на проспекте Карла Маркса, 84. Цена за аренду составляет 155,4 тысяч рублей в месяц, при этом коммунальные платежи в эту сумму не входят. Ее минимальный срок — 11 месяцев, говорится в объявлении.
«Площадь на первом этаже чуть больше, чем на втором. Раньше в этом помещении был магазин „Дары востока“, но он закрылся. Теперь ищут нового арендатора», — рассказал собственник Городу55.
В объявлении также указано, что в помещении панорамное остекление, имеются два отдельных входа (основной и запасной со двора), пожарная и охранная сигнализации.
Сейчас, по предположениям собственника, там может расположиться офис, клиника или другой магазин.