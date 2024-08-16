В Омске «Дары Востока» напротив ж/д вокзала предложили заменить клиникой

В Омске сдают двухэтажное помещение площадью 129 кв.м, где раньше располагался магазин подарков и сувениров «Дары Востока». Здание находится напротив железнодорожного вокзала на проспекте Карла Маркса, 84. Цена за аренду составляет 155,4 тысяч рублей в месяц, при этом коммунальные платежи в эту сумму не входят. Ее минимальный срок — 11 месяцев, говорится в объявлении.