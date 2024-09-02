Отдали все сбережения. Эксперт рассказал, как туристу не стать жертвой мошенников

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Мошенники в сфере туризма продолжат придумывать новые схемы обмана и красть деньги у россиян. Часто в ловушку попадают даже опытные путешественники, пишет «Лента.ру». Одна из историй произошла в прошлом месяце — московский турагент обманул десятки клиентов на 10 миллионов рублей.
Жители столицы обратились в фирму «Вип Флаинг» чтобы спланировать отпуск, однако остались без денег. По словам потерпевших, владелица компании Юлия Ермошкина сама связалась с ними в начале лета и предложила выгодные условия отдыха. Туристы поверили ей, но не безосновательно: у предпринимательницы был солидный опыт работы в разных организациях и ведомствах.
Позже, когда до вылета на курорт оставалось 12 часов, женщина заявила, что деньги вернуть не сможет, как и предоставить документы, подтверждающие факт оплаты. Все обвинения в свой адрес она отрицает и обещает закрыть долги, когда ее фирма восстановится после ковидных ограничений. Обманутые москвичи обратились в полицию.
«Мы потеряли 260 тысяч рублей кредитных денег, которые взяли, чтобы отвезти семью, детей на море отдохнуть на неделю, но, к сожалению, эти деньги у нас украла Ермошкина», — рассказал россиянин Алексей.
Другой клиент турагентства потратил на несуществующую поездку в Таиланд еще больше — почти 600 тысяч рублей.
В обмане также уличили приморскую турфирму FlyTour. Жители разных регионов России, которые мечтали летом побывать на Сахалине, Курильских и Шантарских островах и запланировали отпуск еще зимой, так и не получили путевки и лишились средств.
Каждый из клиентов компании заплатил за тур около 200 тысяч рублей, но в конце июля представитель турфирмы Сергей Мухлынин сообщил, что путешествие отменяется.
«Здравствуйте. Случилось страшное, и поездка на Шантары отменена. Вам нужно сдать билеты (если это возможно) и не выезжать в Хабаровск. Я понимаю, насколько это ужасная ситуация. Все вам будет возвращено. Прятаться или что-то подобное не собираюсь. Пока надо решить со всеми билетами. Я скоро выйду на нормальную связь и вам перезвоню и все объясню», — говорилось в сообщении.
Звонка туристам не последовало. Мужчина больше не выходил на связь, но при этом удалял гневные комментарии в свой адрес в соцсетях. Обманутые клиенты FlyTour, которых оказалось около 30 человек, обратились в полицию.
«Представителя компании Сергея, который с нами общался, мы найти не можем, хотя у нас есть его паспортные данные, телефоны его друзей, но никто не знает, где он. Он скрывается, но регулярно заходит в соцсети компании и чистит наши комментарии к постам. Полицейские говорят, что ищут Сергея, но нам известно, что он скрывается во Владивостоке, так как он там прописан», — рассказала одна из потерпевших.
Эксперт по туризму Майя Котляр советует путешественникам не вестись на слишком выгодные предложения, так как «ударные скидки» и отклонение стоимости тура от рыночной цены более чем на пять-десять процентов являются подозрительным знаком.
«Такого в туризме не бывает, если это серьезная и уважающая себя компания. Либо это агентство, работающее на „минималках“, лишь бы нарастить оборот. Также надо обращать внимание на репутацию турагентства, степень его известности, опыт и отзывы. Другой важный критерий при выборе компании, организующей поездку, — легитимность сделки с ней. Договор, чеки, перевод средств на реквизиты. Про „я с ними уже ездила, и все было хорошо“ забудьте», — пояснила эксперт.
Адвокат Алексей Панфилов же отметил, что перед подписанием следует обязательно читать договор с турфирмой. Мошенники часто дают туристам на подпись акт уже якобы выполненных работ. Подписание такого документа означает, что турфирма исполнила свои обязанности и больше ничего не должна заказчику.