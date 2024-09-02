Отдали все сбережения. Эксперт рассказал, как туристу не стать жертвой мошенников

обращать внимание на репутацию турагентства, степень его известности, опыт и отзывы. Другой важный критерий при выборе компании, организующей поездку, — легитимность сделки с ней.

Договор, чеки, перевод средств на реквизиты. Про „я с ними уже ездила, и все было хорошо“ забудьте