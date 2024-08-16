Стало известно, где россияне смогут дешево отдохнуть осенью

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В сентябре россияне смогут отправиться в Тунис прямыми рейсами, пишут «РИА Новости». Осень — идеальное время для пляжных каникул и экскурсионных поездок на севере Африки. Эксперты рассказали, сколько денег придется потратить на путешествие.
«Туристы скучают по отдыху в Тунисе. До пандемии туда было много чартеров, страна входила в пятерку самых популярных массовых выездных летних и осенних направлений, наряду с Египтом и Турцией», — рассказали в пресс-службе «Интуриста».
С 7 сентября до конца ноября самолеты тунисской авиакомпании Nouvelair будут курсировать из Монастира в Москву и обратно. Время в пути составит 4,5 часа. Гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр порекомендовала брать билеты вместе с проживанием, то есть в «пакете», чтобы не переплачивать. По ее словам, если бронировать по-отдельности, можно отдать в два раза больше.
По данным «Русского экспресса», средний чек на этом направлении вырос на 15% — до 128 тысяч рублей. Неделя с вылетом из Москвы и пересадкой в Стамбуле во второй половине сентября в четырехзвездочном по системе «все включено» обойдется в 159 тысяч рублей на двоих и более. Цены на жилье в пятизвездочном отеле начинаются от 169 тысяч.
«Тунис — прямой конкурент Египту, но не ОАЭ. В Эмиратах более дорогие гостиницы и меньше мест со „все включено“. Зато море и сервис лучше. Преимущество Туниса — относительная дешевизна и распространенность „все включено“. А расходы на перелет из Москвы и отели примерно одинаковые», — рассказала Майя Котляр.
Осень — прекрасное время для поездки на север Африки. Эксперты отмечают, что пляжный отдых в Тунисе лучше всего с апреля по ноябрь, а экскурсионный — осенью и весной.
Семьи с детьми предпочитают для отдыха Хаммамет. Где помимо современных гостиниц и развитой инфраструктуры можно найти зоопарк, аквапарки и аттракционы.
Монастир больше подходит для спокойного отдыха. Немаловажный плюс — близость к аэропорту. Молодежные компании отправляются в Сусс, где легко найти недорогие отели, много баров, ресторанов и дискотек. Если вы любитель спа, стоит рассмотреть поездку в Махдию. В этой бывшей пиратской деревушке много центров талассотерапии. Качество считается одним из лучших в мире, а цены умеренные.
За экскурсиями необходимо отправляться в столицу — Тунис. В Национальном музее Бардо богатая коллекция римской мозаики. Пригород, Карфаген, древний город, основанный в 814 году до нашей эры, разрушенный и отстроенный римлянами. Он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ездят и в пустыню Сахара — недалеко от города Матмата снимали «Звездные войны».