Стало известно, где россияне смогут дешево отдохнуть осенью

По данным «Русского экспресса», средний чек на этом направлении вырос на 15% — до 128 тысяч рублей. Неделя с вылетом из Москвы и пересадкой в Стамбуле во второй половине сентября в четырехзвездочном по системе «все включено» обойдется в 159 тысяч рублей на двоих и более. Цены на жилье в пятизвездочном отеле начинаются от 169 тысяч.