Звонят и представляются врачами. Омичей предупредили об опасных мошенниках

Недавно в Омске зафиксирован случай, когда мошенники звонили потенциальным жертвам, представляясь работниками поликлиник. Они предлагали пройти диспансеризацию и записаться на прием к врачам, якобы имеющим свободные талоны на нужные даты. Для подтверждения записи злоумышленники просили назвать код, который приходил в SMS-сообщении.