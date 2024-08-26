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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:48

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Звонят и представляются врачами. Омичей предупредили об опасных мошенниках

26 августа 2024, 08:05
Фото: 1MI
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Омичей предупредили об опасных мошенниках, которые зовут себя медработниками

Мошенники звонят клиентам и предлагают им записаться на прием. На телефон «жертвы» приходит сообщение с якобы кодом для записи, но это код для входа на портал Госуслуг.

Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, омичей активно атакуют мошенники, которые представляются сотрудниками медучреждений. Аферисты предлагают плановые обследования и возможность записи к узким специалистам, используя при этом личные данные своих жертв.

Недавно в Омске зафиксирован случай, когда мошенники звонили потенциальным жертвам, представляясь работниками поликлиник. Они предлагали пройти диспансеризацию и записаться на прием к врачам, якобы имеющим свободные талоны на нужные даты. Для подтверждения записи злоумышленники просили назвать код, который приходил в SMS-сообщении.

«Код используется не для записи в поликлинику, а для входа на портал „Госуслуги“. Получив доступ к данным, мошенники могут завладеть личной информацией жертвы — номером паспорта, СНИЛС и даже сведениями об имуществе. В дальнейшем они могут использовать эти данные для оформления кредитов на имя потерпевшего или вымогательства денег у его близких», — рассказала замуправляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова.

Как писал ранее Город55, 29-летняя омичка отдала мошенникам более 5 млн рублей, ей заявили, что она якобы должна деньги и предложили сразу же разобраться с долгами, переведя деньги им. Они представились сотрудниками банка.

Омичка лишилась 5 млн рублей из-за «продления договора» с мошенниками
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#Кристина Антоносян#Общество#Полиция#Омск#Мошенничество#Банк#Банк россии
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