Звонят и представляются врачами. Омичей предупредили об опасных мошенниках

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, омичей активно атакуют мошенники, которые представляются сотрудниками медучреждений. Аферисты предлагают плановые обследования и возможность записи к узким специалистам, используя при этом личные данные своих жертв.
Недавно в Омске зафиксирован случай, когда мошенники звонили потенциальным жертвам, представляясь работниками поликлиник. Они предлагали пройти диспансеризацию и записаться на прием к врачам, якобы имеющим свободные талоны на нужные даты. Для подтверждения записи злоумышленники просили назвать код, который приходил в SMS-сообщении.
«Код используется не для записи в поликлинику, а для входа на портал „Госуслуги“. Получив доступ к данным, мошенники могут завладеть личной информацией жертвы — номером паспорта, СНИЛС и даже сведениями об имуществе. В дальнейшем они могут использовать эти данные для оформления кредитов на имя потерпевшего или вымогательства денег у его близких», — рассказала замуправляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова.
Как писал ранее Город55, 29-летняя омичка отдала мошенникам более 5 млн рублей, ей заявили, что она якобы должна деньги и предложили сразу же разобраться с долгами, переведя деньги им. Они представились сотрудниками банка.