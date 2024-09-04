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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Туристам рассказали, какую еду можно брать с собой на борт самолета

Туристам рассказали, какую еду можно брать с собой на борт самолета

4 сентября 2024, 10:49
Фото: 1MI
Часто пассажиры авиарейсов проносят на борт самолета еду, особенно это касается долгих перелетов. Однако не все продукты можно брать с собой. На что распространяются ограничения — расскажем в материале.

Авиакомпании не запрещают брать еду на борт самолета, однако при этом следует учитывать некоторые ограничения.

Ограничение на пронос жидкостей на борт

Пассажиры, часто летающие на самолетах, знают, что на борт нельзя проносить емкости с жидкостью более 100 мл. Стоит учесть, что в этом случае жидкостью будут также считаться водянистые фрукты (например, большой грейпфрут), йогурты, кефир или суп в баночке.

Исключение — детское и специализированное питание. В этом случае у каждой авиакомпании есть определенные правила. Например, на упаковке детского питания должна быть соответствующая надпись — «Предназначено для питания детей», а для провоза специализированного нужна справка от врача, подтверждающая необходимость такого питания для пассажира.

При этом после прохождения предполетного досмотра пассажиры могут купить и взять с собой жидкость и в большем объеме: например, литровую бутылку воды или газировки.

Фото: 1MI

Еда для детей

Согласно законодательству РФ, детское питание можно провозить сверх нормы ручной клади. Кроме того, его можно везти и без маркировки: например, бутылочку с грудным молоком. Некоторые российские авиакомпании разрешают провоз детского питания сверх нормы ручной клади только для детей младше 5 лет.

Без ароматов

Не стоит брать с собой на борт ничего остро пахнущего, плохо упакованного и угрожающего спокойствию других пассажиров. Именно поэтому дорогой сыр с плесенью, например, стоит убрать в чемодан, так удастся и сохранить продукт, и не доставить неудобство соседям.

Фото: 1MI

Правила авиакомпаний

Несмотря на общие нормы, разные авиакомпании могут устанавливать ограничения на определенные виды продуктов, которые нельзя брать с собой на борт. Чтобы избежать неприятных ситуаций, проверяйте правила провоза продуктов в багаже и ручной клади на сайте вашего перевозчика.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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