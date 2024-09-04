Туристам рассказали, какую еду можно брать с собой на борт самолета

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Авиакомпании не запрещают брать еду на борт самолета, однако при этом следует учитывать некоторые ограничения.
Пассажиры, часто летающие на самолетах, знают, что на борт нельзя проносить емкости с жидкостью более 100 мл. Стоит учесть, что в этом случае жидкостью будут также считаться водянистые фрукты (например, большой грейпфрут), йогурты, кефир или суп в баночке.
Исключение — детское и специализированное питание. В этом случае у каждой авиакомпании есть определенные правила. Например, на упаковке детского питания должна быть соответствующая надпись — «Предназначено для питания детей», а для провоза специализированного нужна справка от врача, подтверждающая необходимость такого питания для пассажира.
При этом после прохождения предполетного досмотра пассажиры могут купить и взять с собой жидкость и в большем объеме: например, литровую бутылку воды или газировки.
Согласно законодательству РФ, детское питание можно провозить сверх нормы ручной клади. Кроме того, его можно везти и без маркировки: например, бутылочку с грудным молоком. Некоторые российские авиакомпании разрешают провоз детского питания сверх нормы ручной клади только для детей младше 5 лет.
Не стоит брать с собой на борт ничего остро пахнущего, плохо упакованного и угрожающего спокойствию других пассажиров. Именно поэтому дорогой сыр с плесенью, например, стоит убрать в чемодан, так удастся и сохранить продукт, и не доставить неудобство соседям.
Несмотря на общие нормы, разные авиакомпании могут устанавливать ограничения на определенные виды продуктов, которые нельзя брать с собой на борт. Чтобы избежать неприятных ситуаций, проверяйте правила провоза продуктов в багаже и ручной клади на сайте вашего перевозчика.