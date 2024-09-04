Туристам рассказали, какую еду можно брать с собой на борт самолета

Пассажиры, часто летающие на самолетах, знают, что на борт нельзя проносить емкости с жидкостью более 100 мл. Стоит учесть, что в этом случае жидкостью будут также считаться водянистые фрукты (например, большой грейпфрут), йогурты, кефир или суп в баночке.