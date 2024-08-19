Эксперты рассказали, что отели в Крыму осенью на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что провести осенний отпуск в отеле Крыма с питанием «полный пансион» и «все включено» выйдет на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи. Например, номер на семь ночей в трехзвездочной гостинице с такими типами питания будет стоить около 39 тысяч рублей, пишет ТАСС.
«По оценкам экспертов „Русского экспресса“ и Fun&Sun, отдых в Крыму на „полном пансионе“ и „все включено“ обходится дешевле, чем в Сочи (с теми же типами питания), примерно на 20-30 процентов. По данным „Алеан“, в бархатный сезон номер на семь ночей в отеле категории „три звезды“ с питанием „все включено“ в Крыму сейчас стоит около 39 тысяч рублей за двоих. В Сочи номер в отеле аналогичной категории обойдется от 54 тысяч рублей», — сообщили в ассоциации.
При этом эксперты отметили, что список услуг по концепции «все включено» в Крыму более ограниченный, чем в Сочи.
В ассоциации также подчеркнули, что Крым среди других черноморских курортов показывает лучшую динамику бронирований на бархатный сезон. Причина этому простая — более низкие цены. От 60 до 95 процентов заявок приходится на отели и санатории с питанием «все включено». По данным туроператора Fun&Sun, количество бронирований отелей с такой системой питания на осень увеличилось на 70 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Чаще всего в Крыму путешественники бронируют отели в Ялте, Алуште, Судаке и Евпатории. Порядка 60 процентов бронирований приходится на трехзвездочные и четырехзвездочные отели.
«Средний чек на туры в Крым в первой половине осени составляет 97,4 тысяч рублей, что на 50,5 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Средняя продолжительность тура не изменилась — 10 ночей, а вот глубина продаж увеличилась за год на 59% до четырех месяцев», — добавили в АТОР.