Эксперты рассказали, что отели в Крыму осенью на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи

В ассоциации также подчеркнули, что Крым среди других черноморских курортов показывает лучшую динамику бронирований на бархатный сезон. Причина этому простая — более низкие цены. От 60 до 95 процентов заявок приходится на отели и санатории с питанием «все включено». По данным туроператора Fun&Sun, количество бронирований отелей с такой системой питания на осень увеличилось на 70 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.