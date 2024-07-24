Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Как рассказали в пресс-службе Омского аэропорта имени Д. М. Карбышева, Омск и Красноярск впервые связало беспосадочное авиасообщение: подобная мера может положительно сказаться на внутреннем туризме и деловой активности горожан. Кроме того, Красноярск станет удобным узлом для трансфера омичей в Китай: расписание составлено таким образом, что спокойно «стыкуется» со многими рейсами за рубеж и по России.
Как отмечается, полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям, а основным самолетом этого направления станет Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральный самолет отечественного производства.
Напомним, ранее Город55 сообщал о вынужденной посадке в Тюмени самолета, следовавшего из Салехарда в Омске — возможной причиной приземления называли технические неполадки.