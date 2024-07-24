Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск

Как рассказали в пресс-службе Омского аэропорта имени Д. М. Карбышева, Омск и Красноярск впервые связало беспосадочное авиасообщение: подобная мера может положительно сказаться на внутреннем туризме и деловой активности горожан. Кроме того, Красноярск станет удобным узлом для трансфера омичей в Китай: расписание составлено таким образом, что спокойно «стыкуется» со многими рейсами за рубеж и по России.