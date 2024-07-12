Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк

«Аэрофлот» объявил о старте продаж. Бронирование уже доступно для пассажиров. Цены на билеты начинаются от 6 тыс рублей в одну сторону. Кстати, в Красноярск омские пассажиры уже летали без пересадок. Перевозчиком тогда была компания «Красавиа». Это было год назад. С тех пор прямых рейсов до Красноярска из Омска не вводили.