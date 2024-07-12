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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

иллюстрация

Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк

12 июля 2024, 06:51
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк

Продажа билетов уже открыта, но самолеты собираются запускать через месяц.

Из Омска можно будет напрямую летать в Красноярск. Об этом заявила компания «Аэрофлот». В пресс-службе перевозчика рассказали подробности.

Для пассажиров омского аэропорта приготовят лайнеры Sukhoi SuperJet 100. Они принадлежат авиакомпании «Россия». Первый прямой рейс Омск-Красноярск запланирован на следующий месяц. Предполагается, что он будет актуален с 11 августа до 31 октября.

Самолеты будут летать в Красноярск три раза в неделю. Рейс запускают с августа по вторникам, четвергам и воскресеньям. До Красноярска из Омска полет займет 2 часа 15 минут.

«Аэрофлот» объявил о старте продаж. Бронирование уже доступно для пассажиров. Цены на билеты начинаются от 6 тыс рублей в одну сторону. Кстати, в Красноярск омские пассажиры уже летали без пересадок. Перевозчиком тогда была компания «Красавиа». Это было год назад. С тех пор прямых рейсов до Красноярска из Омска не вводили.

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#Алина Ясинская#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Аэрофлот#Новости#Рейс#Прямой рейс
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