Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Из Омска можно будет напрямую летать в Красноярск. Об этом заявила компания «Аэрофлот». В пресс-службе перевозчика рассказали подробности.
Для пассажиров омского аэропорта приготовят лайнеры Sukhoi SuperJet 100. Они принадлежат авиакомпании «Россия». Первый прямой рейс Омск-Красноярск запланирован на следующий месяц. Предполагается, что он будет актуален с 11 августа до 31 октября.
Самолеты будут летать в Красноярск три раза в неделю. Рейс запускают с августа по вторникам, четвергам и воскресеньям. До Красноярска из Омска полет займет 2 часа 15 минут.
«Аэрофлот» объявил о старте продаж. Бронирование уже доступно для пассажиров. Цены на билеты начинаются от 6 тыс рублей в одну сторону. Кстати, в Красноярск омские пассажиры уже летали без пересадок. Перевозчиком тогда была компания «Красавиа». Это было год назад. С тех пор прямых рейсов до Красноярска из Омска не вводили.