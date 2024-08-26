Один сотрудник Омского НПЗ погиб после пожара на предприятии

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Стало известно, что один из сотрудников Омского НПЗ, доставленных в больницу после сегодняшнего возгорания, погиб. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко и пресс-служба предприятия.
«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе», — отметил замгендиректора нефтезавода Кирилл Морозов.
Семье погибшего предприятие окажет всю необходимую помощь, так же как и пострадавшим сотрудникам.
Шесть пострадавших уже выписаны из БСМП-1. Они, как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, отказались от госпитализации.
Напомним, что на предприятии днем произошло возгорание технологического оборудования. Локализовали пожар полностью в 19.05. На работу нефтезавода происшествие не повлияло.