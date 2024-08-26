gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Иллюстрация

Один сотрудник Омского НПЗ погиб после пожара на предприятии

26 августа 2024, 15:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Предприятие окажет помощь семье погибшего рабочего, а также поддержку пострадавших при пожаре.

Стало известно, что один из сотрудников Омского НПЗ, доставленных в больницу после сегодняшнего возгорания, погиб. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко и пресс-служба предприятия.

«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе», — отметил замгендиректора нефтезавода Кирилл Морозов.

Семье погибшего предприятие окажет всю необходимую помощь, так же как и пострадавшим сотрудникам.

Шесть пострадавших уже выписаны из БСМП-1. Они, как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, отказались от госпитализации.

Напомним, что на предприятии днем произошло возгорание технологического оборудования. Локализовали пожар полностью в 19.05. На работу нефтезавода происшествие не повлияло.

В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Пострадавшие#Новости#ОНПЗ#Погибшие#Погиб#Возгорание#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Срочно. Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ
Сегодня, 12:26
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
Сегодня, 09:32
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
Сегодня, 06:03
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47