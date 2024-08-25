Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района

В Омскую область артистка прибыла для выступления в Кормиловке — 24 августа, в субботу, там отметили вековой юбилей района. И, судя по всему, бывшей исполнительнице группы Serebro очень понравился прием омичей — на время своего пребывания в Омской области, Ольга Серябкина остановилась в отеле «50/60», чей персонал не смог оставить без внимания известного гостя.