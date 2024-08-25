Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омскую область артистка прибыла для выступления в Кормиловке — 24 августа, в субботу, там отметили вековой юбилей района. И, судя по всему, бывшей исполнительнице группы Serebro очень понравился прием омичей — на время своего пребывания в Омской области, Ольга Серябкина остановилась в отеле «50/60», чей персонал не смог оставить без внимания известного гостя.
Команда отеля преподнесла певице небольшой комплимент в виде тортика с ее фотографией, а также свои самые теплые пожелания. Впечатлило Ольгу Серябкину и устройство ее номера в отеле — девушка поселилась в двухуровневом помещении.
К слову, появление экс-солистки группы Serebro на сцене, тоже очень впечатлило кормиловчан — этот момент попал на видеозапись одного из гостей концерта.
Напомним, на 308-летии Омска для горожан выступало сразу несколько популярных исполнителей и коллективов: Pizza, Виталий Гогунский, группа «5УТРА». Кроме того, и после дня города тоже были концерты с именитыми исполнителями.