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Ольга Серябкина

Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района

25 августа 2024, 08:18
Фото: Официальная группа певицы Ольги Серябкиной Вконтакте.
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина выступила для жителей 100-летнего района Омской области

Экс-солистка группы Serebro, Ольга Серябкина, в прошлом году уже приезжала в Омскую область — для выступления на Дне города. Но в этот раз исполнительница пела уже для жителей Кормиловки, в честь 100-летия их района.

В Омскую область артистка прибыла для выступления в Кормиловке — 24 августа, в субботу, там отметили вековой юбилей района. И, судя по всему, бывшей исполнительнице группы Serebro очень понравился прием омичей — на время своего пребывания в Омской области, Ольга Серябкина остановилась в отеле «50/60», чей персонал не смог оставить без внимания известного гостя.

Команда отеля преподнесла певице небольшой комплимент в виде тортика с ее фотографией, а также свои самые теплые пожелания. Впечатлило Ольгу Серябкину и устройство ее номера в отеле — девушка поселилась в двухуровневом помещении.

К слову, появление экс-солистки группы Serebro на сцене, тоже очень впечатлило кормиловчан — этот момент попал на видеозапись одного из гостей концерта.

Видеозапись в обсуждениях
Видео: Telegram-канал Ольги Серябкиной

Напомним, на 308-летии Омска для горожан выступало сразу несколько популярных исполнителей и коллективов: Pizza, Виталий Гогунский, группа «5УТРА». Кроме того, и после дня города тоже были концерты с именитыми исполнителями.

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#Илья Скобин#Видео#Музыка#Омск#Омская область#Юбилей#Видеозапись#Концерт#Торт#Кормиловский район#Ольга Серябкина#Исполнители#Певица#Кормиловка
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