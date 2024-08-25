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Торт

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2024
Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района
25 августа, 08:18
Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях
Ниже представлены простые десерты, которые точно не разочаруют ни хозяйку, ни тех, кого будут угощать.
8 апреля, 15:31
2022
Испорченный юбилей. Омичка заплатила 15 тыс рублей за торт с «сюрпризом»
Женщина заказала торт у омского кондитера и оказалась разочарована результатом.
16 сентября 2022, 09:45

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