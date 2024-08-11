«25/17» и мем про метро: фестиваль «Штормфест» в Омске закончился концертом

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Published Сегодня, 03:33
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В субботу, 10 августа, на площади Сибирского кадетского корпуса в Омске прошел пятый фестиваль здорового образа жизни «Штормфест».
Ярким финалом праздника стало выступление группы «25/17». Тысячи омичей пришли послушать любимых исполнителей.
Концерт начался в 20:00 с песни «Череп и кости». Музыканты Андрей Позднухов и Антон Завьялов вышли на сцену в черных куртках. Они исполнили многими любимые «Пока не выключат свет» и «Звезда». А прежде чем порадовать гостей песней «В городе, где нет метро» Завьялов задал толпе вопрос:
«Че там с метро? Достроили у вас?», — поинтересовался артист.
Кроме того, на радость омичам музыканты исполнили известные хиты «Жду чуда», «Голова, чтобы думать», «Подорожник» и другие.
Напомним, Андрей (Бледный) Позднухов родом из Тары. Вместе с Антоном Завьяловым он организовал рэп-группу «25/17».
Ранее Город55 писал о звездных гостях, которые посетили Омск в День города. На Соборной площади перед омичам выступил Виталий Гогунский, известный ролью Кузи в сериале «Универ». А завершился праздничный день большим концертом группы PIZZA.