gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

«25/17» и мем про метро: фестиваль «Штормфест» в Омске закончился концертом

«25/17» и мем про метро: фестиваль «Штормфест» в Омске закончился концертом

11 августа 2024, 03:33
Фото: gorod55.ru
Тысячи омичей подпевали любимые песни наших земляков.

В субботу, 10 августа, на площади Сибирского кадетского корпуса в Омске прошел пятый фестиваль здорового образа жизни «Штормфест».

Ярким финалом праздника стало выступление группы «25/17». Тысячи омичей пришли послушать любимых исполнителей.

Концерт начался в 20:00 с песни «Череп и кости». Музыканты Андрей Позднухов и Антон Завьялов вышли на сцену в черных куртках. Они исполнили многими любимые «Пока не выключат свет» и «Звезда». А прежде чем порадовать гостей песней «В городе, где нет метро» Завьялов задал толпе вопрос:

«Че там с метро? Достроили у вас?», — поинтересовался артист.

Кроме того, на радость омичам музыканты исполнили известные хиты «Жду чуда», «Голова, чтобы думать», «Подорожник» и другие.

Видео: gorod55.ru

Напомним, Андрей (Бледный) Позднухов родом из Тары. Вместе с Антоном Завьяловым он организовал рэп-группу «25/17».

Ранее Город55 писал о звездных гостях, которые посетили Омск в День города. На Соборной площади перед омичам выступил Виталий Гогунский, известный ролью Кузи в сериале «Универ». А завершился праздничный день большим концертом группы PIZZA.

От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
Узнать подробнее
#Видео#Омск#Новости
Подпишитесь
Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»
Сегодня, 05:08
«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
Сегодня, 03:35
Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
Вчера, 12:17
«Буду играть только в НХЛ». Защитник «Авангарда» Гуляев рассказал о планах на карьеру
Вчера, 06:00
Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в начале следующей недели
Вчера, 12:28