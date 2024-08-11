«25/17» и мем про метро: фестиваль «Штормфест» в Омске закончился концертом

Концерт начался в 20:00 с песни «Череп и кости». Музыканты Андрей Позднухов и Антон Завьялов вышли на сцену в черных куртках. Они исполнили многими любимые «Пока не выключат свет» и «Звезда». А прежде чем порадовать гостей песней «В городе, где нет метро» Завьялов задал толпе вопрос: