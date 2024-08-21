В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:37
Как рассказали в пресс-службе омского областного суда, в Омской области признали незаконными полеты вертолета модели Robinson 44. Как выяснилось, омич решил сходить в магазин в селе Богословка, и чтобы не тратить время на дорогу, воспользовался для этого своим воздушным транспортом. Случай был не единственным, в этом же месяце он еще четыре раза летал на вертолете по личным делам.
Такое уверенное поведение мужчины вызвало вопросы у Омской транспортной прокуратуры. Оказалось, что никакого разрешения на полет у него не было. Посадку возле жилых домов он также не согласовывал. Владелец транспорта не передал информации о вертолете в Росавиацию и не утверждал паспорт безопасности. Также отсутствовал договор страхования, который мог бы защитить третьи лица от вероятности вреда.
В Октябрьском районном суде рассмотрели иск транспортной прокуратуры в отношении омича и признали выполненные полеты незаконными. Тем не менее, пока что решение в законную силу не вступило. Это означает, что у омича еще есть шанс оспорить приговор и смягчить строгий вердикт судей.
Отметим, что это не первый случай запуска незаконного летного транспорта над Омском. Весной Город55 писал об омиче, который на частном самолете полетел с посадочной площадки «Камышино», но документов на полет у него не было.