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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

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В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками

21 августа 2024, 04:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Бесстрашный омич незаконно отправился на вертолете за покупками

У него не было документов, разрешающих осуществить полет. Омич не обращался в Росавиацию и не уведомлял о своих планах. Договора на страховку у него также не было.

Как рассказали в пресс-службе омского областного суда, в Омской области признали незаконными полеты вертолета модели Robinson 44. Как выяснилось, омич решил сходить в магазин в селе Богословка, и чтобы не тратить время на дорогу, воспользовался для этого своим воздушным транспортом. Случай был не единственным, в этом же месяце он еще четыре раза летал на вертолете по личным делам.

Такое уверенное поведение мужчины вызвало вопросы у Омской транспортной прокуратуры. Оказалось, что никакого разрешения на полет у него не было. Посадку возле жилых домов он также не согласовывал. Владелец транспорта не передал информации о вертолете в Росавиацию и не утверждал паспорт безопасности. Также отсутствовал договор страхования, который мог бы защитить третьи лица от вероятности вреда.

В Октябрьском районном суде рассмотрели иск транспортной прокуратуры в отношении омича и признали выполненные полеты незаконными. Тем не менее, пока что решение в законную силу не вступило. Это означает, что у омича еще есть шанс оспорить приговор и смягчить строгий вердикт судей.

Отметим, что это не первый случай запуска незаконного летного транспорта над Омском. Весной Город55 писал об омиче, который на частном самолете полетел с посадочной площадки «Камышино», но документов на полет у него не было.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Суд#Новогодняя ночь#Вертолет#Новости#Транспортная прокуратура#Росавиация#Авиация#Областной суд
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