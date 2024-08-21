В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками

Как рассказали в пресс-службе омского областного суда, в Омской области признали незаконными полеты вертолета модели Robinson 44. Как выяснилось, омич решил сходить в магазин в селе Богословка, и чтобы не тратить время на дорогу, воспользовался для этого своим воздушным транспортом. Случай был не единственным, в этом же месяце он еще четыре раза летал на вертолете по личным делам.