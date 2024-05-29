Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
Департамент архитектуры и градостроительства обратился в Арбитражный суд из-за долгостроя на Красном пути. Речь идет о четырехэтажном здании со стеклянным фасадом и винтовыми лестницами, расположенном на берегу Иртыша, недалеко от «Дворца творчества».
Ответчиками по этому делу выступают предприниматель Юрий Пичугин, омская фирма «Берег» и «Риск аудит» из ХМАО. В ООО «Берег», специализирующемся на оптовой торговле непродовольственными товарами, одним из учредителей как раз значится Пичугин.
Как выяснил Город55, еще в ноябре прошлого года омский «Госстройнадзор» провел проверку объекта на Красном пути и выяснил, что работы ведутся без разрешения на строительство. Депарх же теперь требует признать четырехэтажное здание самовольной постройкой и обязать ответчиков в течение шести месяцев с момента вступления судебного решения в силу получить «в установленном законом порядке» разрешительную документацию.
Сам участок с четырехэтажным зданием огорожен забором, но паспорта будущего объекта на нем не оказалось.
Отметим, что долгострой расположен на восьми земельных участках общей площадью 2766 «квадратов». Все они находятся в частной собственности и предназначены под блокированную жилую застройку. Последняя, как следует из классификатора видов разрешенного использования земельных участков, предполагает:
«Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».
Ранее Город55 рассказывал, что омские власти снова пытаются продать долгострой у «Зеленого острова», возводить который начинала китайская компания «Восточное солнце». Готовое на 55% здание выставили на торги за 124,5 млн рублей.