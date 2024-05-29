Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем

Как выяснил Город55, еще в ноябре прошлого года омский «Госстройнадзор» провел проверку объекта на Красном пути и выяснил, что работы ведутся без разрешения на строительство. Депарх же теперь требует признать четырехэтажное здание самовольной постройкой и обязать ответчиков в течение шести месяцев с момента вступления судебного решения в силу получить «в установленном законом порядке» разрешительную документацию.