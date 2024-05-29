Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Долгострой на берегу Иртыша

Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем

29 мая 2024, 04:30
Фото: Юлия Истомина / Город55
Долгострой на берегу Иртыша

В Омске четырехэтажное необычное здание на Красном пути строили без разрешения

Расположен спорный объект на участках, предназначенных под блокированную жилую застройку.

Департамент архитектуры и градостроительства обратился в Арбитражный суд из-за долгостроя на Красном пути. Речь идет о четырехэтажном здании со стеклянным фасадом и винтовыми лестницами, расположенном на берегу Иртыша, недалеко от «Дворца творчества».

Ответчиками по этому делу выступают предприниматель Юрий Пичугин, омская фирма «Берег» и «Риск аудит» из ХМАО. В ООО «Берег», специализирующемся на оптовой торговле непродовольственными товарами, одним из учредителей как раз значится Пичугин.

Как выяснил Город55, еще в ноябре прошлого года омский «Госстройнадзор» провел проверку объекта на Красном пути и выяснил, что работы ведутся без разрешения на строительство. Депарх же теперь требует признать четырехэтажное здание самовольной постройкой и обязать ответчиков в течение шести месяцев с момента вступления судебного решения в силу получить «в установленном законом порядке» разрешительную документацию.

Сам участок с четырехэтажным зданием огорожен забором, но паспорта будущего объекта на нем не оказалось.

Стройка защищена от посторонних глаз забором и деревьямиСтройка защищена от посторонних глаз забором и деревьями
Стройка защищена от посторонних глаз забором и деревьямиСтройка защищена от посторонних глаз забором и деревьями
Стройка защищена от посторонних глаз забором и деревьямиСтройка защищена от посторонних глаз забором и деревьями
Стройка защищена от посторонних глаз забором и деревьями
Фото: Юлия Истомина / Город55

Отметим, что долгострой расположен на восьми земельных участках общей площадью 2766 «квадратов». Все они находятся в частной собственности и предназначены под блокированную жилую застройку. Последняя, как следует из классификатора видов разрешенного использования земельных участков, предполагает:

«Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

Ранее Город55 рассказывал, что омские власти снова пытаются продать долгострой у «Зеленого острова», возводить который начинала китайская компания «Восточное солнце». Готовое на 55% здание выставили на торги за 124,5 млн рублей.

Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Строительство#Долгострой#Новости#Департамент архитектуры
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети
Сегодня, 05:52
"