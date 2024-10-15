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Росавиация

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2024
Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками
У него не было документов, разрешающих осуществить полет. Омич не обращался в Росавиацию и не уведомлял о своих планах. Договора на страховку у него также не было.
21 августа, 04:22
Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности
2 июня, 07:14
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
12 марта, 04:06
2023
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
17 ноября 2023, 08:10
Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году
5 ноября 2023, 04:12
Ошиблись в расчетах. Росавиация установила причины посадки лайнера Сочи — Омск в поле
5 ноября 2023, 03:35
Появились версии, почему самолет из Сочи не посадили в Омске. Что с ними не так?
Сообщения стали появляться в социальных сетях. Они расходятся с официальной версией авиакомпании.
12 сентября 2023, 14:18
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
12 сентября 2023, 12:15
Расследовать инцидент с самолетом Сочи — Омск «Уральских авиалиний» будет Росавиация
В ведомстве уже сформировали комиссию, которые выдвинулась к месту ЧП в Новосибирской области.
12 сентября 2023, 06:15
В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Что известно о трагедии
24 августа 2023, 04:28
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация
Вместе с ним на борту бизнес-джета, по неофициальным данным, находился и его правая рука Дмитрий Уткин.
23 августа 2023, 22:22

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