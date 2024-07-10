Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Ранее Город55 рассказывал, что в селе Богословка приземлился вертолет у местного магазина. Очевидцы сняли на видео, как из вертолета выходит мужчина, чтобы купить продукты, и поделились этим видео в соцсетях. После этого транспортная прокуратура начала проверку.
Как выяснилось, пилот вертолета нарушил правила полетов. Он не сообщил о своем полете органам воздушного движения и не предоставил план полета. Более того, у него не было разрешения на управление этим типом воздушного судна. Посадка также была небезопасной, поскольку вертолет приземлился в районе жилых домов.
В итоге прокуратура завела сразу два административных дела в отношении пилота:
Помимо этого, прокуратура подала в суд иск, требуя запретить мужчине полеты на вертолете «Робинсон-44», пока в его свидетельстве частного пилота не поставят квалификационные отметки о типе воздушного судна. Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято под контроль.