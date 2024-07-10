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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

иллюстрация

Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»

10 июля 2024, 04:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без прав управления судном

Пилот вертолета не имел разрешения на управление именно этим типом воздушного судна. Сейчас в отношении него ведется два административных дела.

Ранее Город55 рассказывал, что в селе Богословка приземлился вертолет у местного магазина. Очевидцы сняли на видео, как из вертолета выходит мужчина, чтобы купить продукты, и поделились этим видео в соцсетях. После этого транспортная прокуратура начала проверку.

посадка вертолетапосадка вертолета
посадка вертолета
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Как выяснилось, пилот вертолета нарушил правила полетов. Он не сообщил о своем полете органам воздушного движения и не предоставил план полета. Более того, у него не было разрешения на управление этим типом воздушного судна. Посадка также была небезопасной, поскольку вертолет приземлился в районе жилых домов.

В итоге прокуратура завела сразу два административных дела в отношении пилота:

  • часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ — нарушение порядка использования воздушного пространства;
  • часть 4 статьи 11.5 КоАП РФ — управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления.

Помимо этого, прокуратура подала в суд иск, требуя запретить мужчине полеты на вертолете «Робинсон-44», пока в его свидетельстве частного пилота не поставят квалификационные отметки о типе воздушного судна. Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято под контроль.

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