Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»

Как выяснилось, пилот вертолета нарушил правила полетов. Он не сообщил о своем полете органам воздушного движения и не предоставил план полета. Более того, у него не было разрешения на управление этим типом воздушного судна. Посадка также была небезопасной, поскольку вертолет приземлился в районе жилых домов.