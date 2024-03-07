Без разрешения. В Омске пилот нарвался на штраф за полет на частном самолете

Правда, у пилота не было разрешения на право управления воздушным судном и плана полета, который бы он согласовал с органом обслуживания воздушного движения. В итоге пилота по инициативе прокурора привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям. За нарушение ему придется выплатить штраф на общую сумму 32 тысячи рублей.