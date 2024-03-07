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Published Сегодня, 02:46

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В Омске пилота частного самолета оштрафовали за полет без разрешения

Без разрешения. В Омске пилот нарвался на штраф за полет на частном самолете

7 марта 2024, 02:46
Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Омске пилота частного самолета оштрафовали за полет без разрешения

У пилота не было разрешительных документов на право управления и согласованного плана полета.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что в Омской области привлекли к административной ответственности пилота частного самолета. Инцидент с нарушением произошел еще в декабре 2023 года. Тогда пилот на самолете Ан-2 вылетел с посадочной площадки «Камышино», расположенной на аэродроме Омск-Северный.

Правда, у пилота не было разрешения на право управления воздушным судном и плана полета, который бы он согласовал с органом обслуживания воздушного движения. В итоге пилота по инициативе прокурора привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям. За нарушение ему придется выплатить штраф на общую сумму 32 тысячи рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова, посадивших в поле самолет Сочи-Омск, до сих пор не допустили к работе. Мужчины находятся в отпуске без содержания.

В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу
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#Самолет#Омск#Омская область#Нарушения#Штраф#Административный штраф#Новости#Пилот#Транспортная прокуратура#Административная ответственность#Юлия Истомина
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