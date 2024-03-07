Без разрешения. В Омске пилот нарвался на штраф за полет на частном самолете

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что в Омской области привлекли к административной ответственности пилота частного самолета. Инцидент с нарушением произошел еще в декабре 2023 года. Тогда пилот на самолете Ан-2 вылетел с посадочной площадки «Камышино», расположенной на аэродроме Омск-Северный.
Правда, у пилота не было разрешения на право управления воздушным судном и плана полета, который бы он согласовал с органом обслуживания воздушного движения. В итоге пилота по инициативе прокурора привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям. За нарушение ему придется выплатить штраф на общую сумму 32 тысячи рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова, посадивших в поле самолет Сочи-Омск, до сих пор не допустили к работе. Мужчины находятся в отпуске без содержания.