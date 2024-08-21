Создатели комедийного сериала назвали места Омской области, где могли быть их герои

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
И, как нам удалось выяснить, на примете у авторов сериала сразу три примечательных уголка Омской области. Но сначала — нужно объяснить сюжет и задумку сценаристов. Повествование в сериале ведется уже третий сезон, поэтому большинство деталей мы опустим, оставив только самое важное: бывший олигарх и его дворецкий возвращаются в «глубинку», где когда-то очень давно главный герой начинал свой путь в жизнь.
Один из вариантов, где мог бы осесть главный герой — это, конечно же, Сибирь. Но и тут есть из чего выбирать: поэтому в Омской области нашлось целых три места, которые могли бы стать «декорациями» к сюжету сериала.
Екатерининское находится в Тарском районе области и является одним из старинных поселений области: основали его еще в начале XVIII века. Но, несмотря на смену эпох, кое-что в нем и по сей день удивляет гостей — первозданная природа этой местности. Примечательно, что у села есть и собственный набор исторических сюжетов: ранее здесь было место для ссылки каторжных, винокуренный завод, ну, а сейчас — заказник «Урочище Екатерининское». К слову, как отметили авторы сериала, главный герой здесь точно мог бы забыть о своих проблемах — уж больно живописное и «настоящее» место.
Другой примечательной локацией для съемок мог стать Большеуковский район: здесь самой главной точкой интереса является Московско-Сибирский тракт, вдоль которого и появлялись села и деревни. В одном из них, селе Большие Уки, и вовсе находится по-настоящему историческое место: экологическая тропа, которая застала и видела многих известных писателей — например, А. Н. Радищева. Причем, культурно обогатиться здесь можно не только за счет «писательской истории» — в селе полно старинных сельских картинных галерей и музеев. А значит, бывшему олигарху точно было бы на что взглянуть — ну, или податься в меценаты.
Ну, а выбор этого района во время своего мозгового штурма создатели сериала объяснили тем, что это буквально «концентрированная Сибирь». Судите сами: здесь можно насладиться нетронутой природой, пособирать лесные и достаточно редкие ягоды (например, княженику и морошку) и даже выяснить, где у Сибири была первая столица. Так что Усть-Ишим, как «плацдарм» для новой жизни главного героя, вполне себе подходит.
Ну, а если не ограничиваться одной лишь Омской областью, то подобный сюжет можно развернуть где угодно — было бы желание. Но — ехать куда-либо стоит хотя бы с минимальной подготовкой: к счастью, у нас есть небольшая подборка материалов и на эту тему. Например, есть места, где туристов очень сложно встретить — возможно, именно этот факт кому-то очень понравится. А есть варианты выбрать что-то и «не дома» — у нас на примете уже есть несколько интересных мест.