Создатели комедийного сериала назвали места Омской области, где могли быть их герои

Ну, а если не ограничиваться одной лишь Омской областью, то подобный сюжет можно развернуть где угодно — было бы желание. Но — ехать куда-либо стоит хотя бы с минимальной подготовкой: к счастью, у нас есть небольшая подборка материалов и на эту тему. Например, есть места, где туристов очень сложно встретить — возможно, именно этот факт кому-то очень понравится. А есть варианты выбрать что-то и «не дома» — у нас на примете уже есть несколько интересных мест.