Эксперты рассказали о перспективах развития туризма на Крайнем Севере

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Недостаток инфраструктуры не пугает путешественников, которые едут в регионы Крайнего Севера за новыми ощущениями. Эксперты в области арктического туризма рассказали, что главными векторами туризма являются цифровизация, инвестиции и тесные контакты с местными жителями.
Арктические регионы России продолжают привлекать туристов, с каждым годом спрос на эти направления растет. Например, в 2019 году Норильск посетило 3,5 тысяч туристов, а в 2023 году их было уже 19 тысяч. По итогам 2024 года здесь ждут 23 тысячи туристов, а к 2035 году — не менее 45 тысяч человек. В целом, по мнению экспертов, Арктический регион стабильно посещает примерно 1 млн туристов в год, а прирост турпотока составляет 10-15%.
Такая тенденция привлекает инвесторов. Гендиректор АНО «Экспертный центр — Проектный офис развития Арктики» Максим Данькин рассказал, что каждый четвертый инвестиционный проект в Арктике связан со сферой туризма. Даже 10% запросов земли по государственной программе «Арктический гектар» касаются туризма и перспектив его дальнейшего развития.
«Плюс» путешествия в Арктику — возможность легко вернуться домой. Из Москвы и Санкт-Петербурга полет до Мурманска, например, займет примерно 2 часа, так что формат коротких сити-туров на выходные или длительная поездка на край земли за 3 дня очень перспективны.
При этом туристическую активность в арктических регионах РФ тормозит недостаток отельной базы. Как подчеркнула руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ) Ксения Титова, 53% всего номерного фонда Северного региона расположено в 7 основных городах — Мурманске, Вологде, Кировске, Петрозаводске, Архангельске, Череповце и Сортавале. Из-за этого чтобы посмотреть, например, Вытегру, где находится единственный сохранившийся шлюз Мариинской водной системы 19 века, туристам придется остановиться в Вологде и потратить примерно 8 часов на дорогу туда-обратно.
Помимо изменений инфраструктуры эксперты выделили еще два важных момента, которые необходимы для полноценного развития туризма в Арктике. Первый — продвижение туристического цифрового контента в соцсетях. Сенатор РФ от исполнительного органа власти Ямало-Ненецкого АО Владимир Пушкарев уверен, что чем больше видео, фото и прочих интерактивных источников сделают сами туристы, тем больше народу познакомится с этим направлением.
Второй момент — забота о местном населении. Глава Норильска Дмитрий Карасев подчеркнул, что зима в северном регионе длится 9 месяцев, есть полярный день и полярная ночь, поэтому рассчитывать на однородный приток туристов не приходится. Важно, что инфраструктурой наравне с гостями должны пользоваться и местные жители, посещая те же горнолыжные курорты и бассейны. А конгресс-холлы и прочие современные здания могут быть центрами проведения не только туристических мероприятий, но и тех же выпускных и свадеб.