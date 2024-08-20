Эксперты рассказали о перспективах развития туризма на Крайнем Севере

Арктические регионы России продолжают привлекать туристов, с каждым годом спрос на эти направления растет. Например, в 2019 году Норильск посетило 3,5 тысяч туристов, а в 2023 году их было уже 19 тысяч. По итогам 2024 года здесь ждут 23 тысячи туристов, а к 2035 году — не менее 45 тысяч человек. В целом, по мнению экспертов, Арктический регион стабильно посещает примерно 1 млн туристов в год, а прирост турпотока составляет 10-15%.