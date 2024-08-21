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Большие Уки

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2024
На телеканале ТНТ рассказали, где в Омской области могли побывать герои их сериала
21 августа, 12:38
2023
Виталий Хоценко навестил семью участника СВО в Большеуковском районе
28 июля 2023, 06:26
Виталий Хоценко оценил ход строительства жилья для детей-сирот в Больших Уках
28 июля 2023, 05:49
Четыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске
4 июня 2023, 09:43
В Омской области разработали проект строительства моста через реку Большой Ук
14 апреля 2023, 08:46
2022
Жителя Омской области насмерть сбила фура с полуприцепом с московскими номерами
Сразу после ДТП большегрузный автомобиль скрылся с места происшествия.
27 декабря 2022, 07:12
Не стерпел оскорбления. Житель Омской области до смерти запинал пенсионера
Потерпевший скончался от обильного внутреннего кровотечения.
22 декабря 2022, 06:36

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