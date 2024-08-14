Стало известно, какие заграничные направления чаще всего выбирали туристы этим летом

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В первые шесть месяцев 2024 года российские туристы изменили свои предпочтения в зарубежных курортах, по этой причине первая десятка претерпела значительные изменения в сравнении с тем же периодом прошлого года. Например, в этот раз в нее попали Китай и Вьетнам.
В целом выездной туризм вырос на 14%, отмечают в Ассоциации туроператоров России. По данным Пограничной службы ФСБ, в первом полугодии 2024 года россияне совершили 12 669 270 поездок в зарубежные государства, что на 8,7% больше, чем в том же полугодии 2023 года (11 657 299).
При анализе турпотока по зарубежным направлениям учитывается и национальная статистика зарубежных стран. Они учитывают не только прямые вылеты из России, но и стыковочные рейсы, которые в статистике российских пограничников не отражаются. С учетом корректировок, в первом полугодии в топ-30 стран, куда россияне ездят именно с целью туризма, было сделано 7,63 млн поездок.
Эти десять направлений, по сообщениям экспертов, и представляют весь российский выездной туризм сегодня: на их долю приходится 94,3% от всех поездок в популярные у зарубежные страны. В рейтинг вошли следующие государства:
Безоговорочным лидером по-прежнему остается Турция. Прирост туристов составил лишь 2,9% год к году. Однако это данные официальной статистики, если же брать расчеты Погранслужбы ФСБ РФ, учитывающей только прямые вылеты из России, прирост составил больше — 9,4%.
На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, где количество российских туристов увеличилось на 11,7% в сравнении с первым полугодием 2023 года. При этом цифра также включает и транзитные поездки через Эмираты, так что реальный прирост количества отдыхающих именно в ОАЭ на самом деле может быть ниже.
Таиланд занял третью строчку рейтинга и тоже набрал +11,7% год к году, согласно национальной статистике, включающей и прямые, и стыковочные рейсы.
Четвертое место занял Китай. Эта страна показала наивысший процент прироста — +165%, по данным Погранслужбы ФСБ РФ. Сейчас Китай является самым динамично развивающимся выездным рынком. Тем не менее, следует учитывать, что реальное количество классических туристов здесь все же меньше, чем общая цифра.
Египет оказался на пятой строчке. Прирост туристов туда составил +15,3% год к году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ. Отмечается, что популярность Египта в этом году растет, в том числе и как альтернативы подорожавшей Турции.
Далее - Абхазия, показавшая показатель +3,3% в сравнении с прошлым годом. При очень хорошем раннем бронировании и неплохом росте количества поездок весной сами абхазские отельеры отмечали стагнацию в мае и июне. Возможно, ситуацию исправят следующие месяцы.
Шри-Ланка попала на седьмое место с показателем +3,5% год к году. Здесь учитывались и прямые, и стыковочные рейсы (со стыковками, не учтенными в российской пограничной статистике, сюда прибывают 27% всех россиян). Пока турпоток находится на уровне прошлого года, рост есть, но не сильно заметный.
Куба в правом полугодии также показала внушительный прирост туристов — +67,2%. Остров уже давно побил доковидные рекорды по российскому турпотоку, а количество прямых рейсов из России туда растет.
Предпоследнее место занял Вьетнам с даже более высоким показателем — +75,2% год к году. Несмотря на появление прямых рейсов во Вьетнам из Москвы и Иркутска, большинство туристов все еще прилетают сюда со стыковками в третьих странах.
Десятую строчку заняли Мальдивы: -3,2% год к году, по данным национальной статистики. Незначительный минус получился из-за проседания в зимние месяцы, летом он уже на уровне прошлого года.