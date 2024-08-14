Стало известно, какие заграничные направления чаще всего выбирали туристы этим летом

На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, где количество российских туристов увеличилось на 11,7% в сравнении с первым полугодием 2023 года. При этом цифра также включает и транзитные поездки через Эмираты, так что реальный прирост количества отдыхающих именно в ОАЭ на самом деле может быть ниже.