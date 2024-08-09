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От сокровищ до наскальной живописи. Регионы России, несправедливо забытые туристами

От сокровищ до наскальной живописи. Регионы России, несправедливо забытые туристами

9 августа 2024, 14:10
Фото: 1MI
Курорты Краснодарского края, Калининград и Дагестан из года в год набирают все большую популярность среди туристов, но есть и те регионы, про которые путешественники несправедливо забывают. Расскажем, куда стоит поехать за новыми впечатлениями.

Курорты Краснодарского края, Минеральные воды, Калининград и Дагестан набирают всю большую популярность среди туристов. Однако в России есть еще множество мест, которые не менее красивы, но почему-то остаются в стороне. «Тонкости туризма» рассказали, на какие регионы стоит обратить внимание и куда можно отправиться уже в следующем отпуске.

Святыня в скалах и Донская Сахара, Воронежская область

«Дивногорье» — уникальный музей-заповедник под открытым небом, расположенный в Воронежской области. Это место позволит погрузиться в историю, туристу доступна масса памятников эпохи палеолита, а также Свято-Успенский Дивногорский монастырь середины 17 века, вырубленный прямо в меловых скалах.

По следам легендарного атамана, Саратовская область

Любителям приключений определенно стоит посетить утес Степана Разина в Саратовской области. С этой локации открывается потрясающий вид на Волгу. Кроме того, по легенде, на территории утеса легендарный атаман зарыл клад, ведь именно здесь в 18 веке стоял лагерем Стенька Разин со товарищи.

От наскальных рисунков до горных вершин, Хакасия

В Республике Хакасия можно увидеть петроглифы — наскальные рисунки возрастом более 8 тысяч лет. Они старше пирамид в Египте!

Также стоит посетить природный парк Ергаки, его территория очень многообразна: горы, таежный лес, ледниковые озера, каньоны, реки и водопады. Есть развлечение и для фанатов экстрима — дорога в Туимский провал. Там можно прыгнуть в пропасть с тарзанки или заняться бейсджампингом.

Остров сокровищ, Сахалин

На крупнейшем острове России расположились достопримечательности на любой вкус: заброшенные маяки, дымящиеся вулканы, горячие источники, величественные мысы и бухты с естественными пляжами. Красота природы здесь поражает, незабываемые впечатления останутся даже у бывалых путешественников.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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