От сокровищ до наскальной живописи. Регионы России, несправедливо забытые туристами

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Курорты Краснодарского края, Минеральные воды, Калининград и Дагестан набирают всю большую популярность среди туристов. Однако в России есть еще множество мест, которые не менее красивы, но почему-то остаются в стороне. «Тонкости туризма» рассказали, на какие регионы стоит обратить внимание и куда можно отправиться уже в следующем отпуске.
«Дивногорье» — уникальный музей-заповедник под открытым небом, расположенный в Воронежской области. Это место позволит погрузиться в историю, туристу доступна масса памятников эпохи палеолита, а также Свято-Успенский Дивногорский монастырь середины 17 века, вырубленный прямо в меловых скалах.
Любителям приключений определенно стоит посетить утес Степана Разина в Саратовской области. С этой локации открывается потрясающий вид на Волгу. Кроме того, по легенде, на территории утеса легендарный атаман зарыл клад, ведь именно здесь в 18 веке стоял лагерем Стенька Разин со товарищи.
В Республике Хакасия можно увидеть петроглифы — наскальные рисунки возрастом более 8 тысяч лет. Они старше пирамид в Египте!
Также стоит посетить природный парк Ергаки, его территория очень многообразна: горы, таежный лес, ледниковые озера, каньоны, реки и водопады. Есть развлечение и для фанатов экстрима — дорога в Туимский провал. Там можно прыгнуть в пропасть с тарзанки или заняться бейсджампингом.
На крупнейшем острове России расположились достопримечательности на любой вкус: заброшенные маяки, дымящиеся вулканы, горячие источники, величественные мысы и бухты с естественными пляжами. Красота природы здесь поражает, незабываемые впечатления останутся даже у бывалых путешественников.