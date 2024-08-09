От сокровищ до наскальной живописи. Регионы России, несправедливо забытые туристами

Курорты Краснодарского края, Минеральные воды, Калининград и Дагестан набирают всю большую популярность среди туристов. Однако в России есть еще множество мест, которые не менее красивы, но почему-то остаются в стороне. «Тонкости туризма» рассказали, на какие регионы стоит обратить внимание и куда можно отправиться уже в следующем отпуске.