Почти 300 домов на севере Омской области нуждаются в капремонте после затопления

По словам губернатора Виталия Хоценко, ремонта требуют 283 дома. К таким выводам пришли комиссии после обследования объектов. За 1 кв. м пострадавшим жителям северных районов платят 7 тысяч рублей в качестве компенсации. Заявления на единовременную выплату и компенсацию за потерю имущества продолжают принимать.