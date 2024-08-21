gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Иллюстрация

Почти 300 домов на севере Омской области нуждаются в капремонте после затопления

21 августа 2024, 05:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Пока компенсации выплатили только владельцам 43 домовладений. За 1 кв. м пострадавшего жилья платят 7 тысяч рублей.

Стало известно, что уже 68 человек, проживающих в 43 домах на севере Омской области, получили компенсации на капремонт жилья. Речь идет о районах, которые весной сильно пострадали от паводка.

По словам губернатора Виталия Хоценко, ремонта требуют 283 дома. К таким выводам пришли комиссии после обследования объектов. За 1 кв. м пострадавшим жителям северных районов платят 7 тысяч рублей в качестве компенсации. Заявления на единовременную выплату и компенсацию за потерю имущества продолжают принимать.

Напомним, что из-за затопления пострадали не только дома, но и коммунальные объекты. Их восстановлением также планируют заняться. На разработку проекта уже выделили свыше 16 млн рублей.

Сколько ждать? Из села Усть-Ишим в Омской области до сих пор не ушла вода
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Паводок#Компенсация#Новости#Дом#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Затопление#Виталий Хоценко#Затопление Усть-Ишима
Подпишитесь
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
Вчера, 08:50
В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута
Вчера, 10:44
«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей
Сегодня, 04:01
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
Сегодня, 05:30
Бабье лето отменяется? Сентябрь в Омской области начнется с мощного похолодания
Вчера, 10:18
Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали
Сегодня, 02:53