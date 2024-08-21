Почти 300 домов на севере Омской области нуждаются в капремонте после затопления

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Стало известно, что уже 68 человек, проживающих в 43 домах на севере Омской области, получили компенсации на капремонт жилья. Речь идет о районах, которые весной сильно пострадали от паводка.
По словам губернатора Виталия Хоценко, ремонта требуют 283 дома. К таким выводам пришли комиссии после обследования объектов. За 1 кв. м пострадавшим жителям северных районов платят 7 тысяч рублей в качестве компенсации. Заявления на единовременную выплату и компенсацию за потерю имущества продолжают принимать.
Напомним, что из-за затопления пострадали не только дома, но и коммунальные объекты. Их восстановлением также планируют заняться. На разработку проекта уже выделили свыше 16 млн рублей.