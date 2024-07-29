На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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В Омской области на разработку проекта по востановлению коммунальных объектов в Усть-Ишимском и Муромцевском районах выделят больше 16 млн рублей. Постановление 26 июля подписал губернатор Виталий Хоценко. Деньги должны поступить из резервного фонда регионального правительства.
Весенний паводок затронул тысячи жителей Омской области. На сегодняшний день единовременную компенсацию получили 8693 человека. Также 538 жителям выплатили по 50 и 100 тысяч в связи с утратой имущества.
17 июля Усть-Ишимский район полностью избавился от паводковых вод. Помещения продолжают дезинфицировать и просушивать.