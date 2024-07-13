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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Из села Усть-Ишим в Омской области до сих пор не ушла вода

Сколько ждать? Из села Усть-Ишим в Омской области до сих пор не ушла вода

13 июля 2024, 11:23
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

Из села Усть-Ишим в Омской области до сих пор не ушла вода

По информации губернатора, затопленными остаются девять участков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил село Усть-Ишим, где все еще местных жителей беспокоят последствия весеннего паводка. Он обсудил ситуацию с главой района Александром Седельниковым.

По последним данным, еще девять жилых домов остаются во власти стихии. При этом не везде завершена дезинфекция и просушка. Как только вода отступит от оставшихся домовладений, специалисты регионального МЧС проведут необходимые работы и там.

Хоценко отметил, что нужно ускорить все процессы, чтобы жители Усть-Ишима могли как можно скорее получили денежную помощь. Напомним, что предусмотрена компенсация в размере 50 и 100 тыс рублей. Сумма выплаты зависит оттого, частично или полностью сельчане потеряли имущество.

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