Сколько ждать? Из села Усть-Ишим в Омской области до сих пор не ушла вода

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил село Усть-Ишим, где все еще местных жителей беспокоят последствия весеннего паводка. Он обсудил ситуацию с главой района Александром Седельниковым.
По последним данным, еще девять жилых домов остаются во власти стихии. При этом не везде завершена дезинфекция и просушка. Как только вода отступит от оставшихся домовладений, специалисты регионального МЧС проведут необходимые работы и там.
Хоценко отметил, что нужно ускорить все процессы, чтобы жители Усть-Ишима могли как можно скорее получили денежную помощь. Напомним, что предусмотрена компенсация в размере 50 и 100 тыс рублей. Сумма выплаты зависит оттого, частично или полностью сельчане потеряли имущество.