Наступила на коврик и упала. Омичка отсудила у бассейна 225 тысяч за свою травму

Однако ответчик в суде свою вину не признавал, заявив, что травму женщина получила еще ранее и просто хочет «нажиться» на руководителях. Суд не подтвердил опасения и счел информацию неверной. В итоге руководство обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за случившееся, а также 75 тысяч за нарушение прав потребителя.