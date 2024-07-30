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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Иллюстрация

Наступила на коврик и упала. Омичка отсудила у бассейна 225 тысяч за свою травму

30 июля 2024, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отсудила у бассейна 225 тысяч рублей за перелом руки

У женщины оказалась сильно переломана рука. Однако руководство спорткомплекса отрицало свою вину в произошедшем.

В Ленинском районном суде рассказали, что женщина подала в суд на бассейн о взыскании морального труда и штрафа за травму, которую там получила. Омичка пришла поплавать, однако посещение оказалось не совсем удачным.

По словам женщины, она наступила на противоскользящий коврик, который оказался не закреплен, и получила травму. Медики обнаружили у пострадавшей перелом лучевой кости и оценили вред здоровью как средней тяжести.

Однако ответчик в суде свою вину не признавал, заявив, что травму женщина получила еще ранее и просто хочет «нажиться» на руководителях. Суд не подтвердил опасения и счел информацию неверной. В итоге руководство обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за случившееся, а также 75 тысяч за нарушение прав потребителя.

Ранее Город55 рассказывал про похожий инцидент в батутном центре, где 8-летний мальчик получил травму во время катания на батуте.

Омичка отсудила у батутного центра 200 тысяч рублей за травму ее 8-летнего сына
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#Происшествия#Омск#Суд#Травма#Пострадавшие#Новости#Бассейн
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