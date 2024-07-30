Наступила на коврик и упала. Омичка отсудила у бассейна 225 тысяч за свою травму

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Ленинском районном суде рассказали, что женщина подала в суд на бассейн о взыскании морального труда и штрафа за травму, которую там получила. Омичка пришла поплавать, однако посещение оказалось не совсем удачным.
По словам женщины, она наступила на противоскользящий коврик, который оказался не закреплен, и получила травму. Медики обнаружили у пострадавшей перелом лучевой кости и оценили вред здоровью как средней тяжести.
Однако ответчик в суде свою вину не признавал, заявив, что травму женщина получила еще ранее и просто хочет «нажиться» на руководителях. Суд не подтвердил опасения и счел информацию неверной. В итоге руководство обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за случившееся, а также 75 тысяч за нарушение прав потребителя.
Ранее Город55 рассказывал про похожий инцидент в батутном центре, где 8-летний мальчик получил травму во время катания на батуте.