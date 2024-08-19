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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

В Омске сдали третий корпус торгового центра «Триумф»

Под интернет-магазины. В Омске сдали третий корпус «Триумфа»

19 августа 2024, 10:03
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска

В Омске сдали третий корпус торгового центра «Триумф»

Общая площадь здания составляет 10,7 тысяч квадратных метров.

В Омске ввели в эксплуатацию третий корпус торгового комплекса «Триумф». Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии. Площадь двухэтажного здания составляет 10,7 тысяч квадратных метров.

Торговый комплекс возвела фирма «Триумф-компани». Разрешение на строительство выдали в 2022 году. В здании будут располагаться пункты выдачи интернет-магазинов.

Ранее Город55 рассказывал, что в «Триумфе» открылся ресторан «Пьер Луиджи». Заведение специализируется на европейской кухне.

В торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с итальянской и европейской кухней
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Строительство#Градостроительство#Торговый комплекс#Департамент архитектуры
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