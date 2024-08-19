Под интернет-магазины. В Омске сдали третий корпус «Триумфа»

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Омске ввели в эксплуатацию третий корпус торгового комплекса «Триумф». Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии. Площадь двухэтажного здания составляет 10,7 тысяч квадратных метров.
Торговый комплекс возвела фирма «Триумф-компани». Разрешение на строительство выдали в 2022 году. В здании будут располагаться пункты выдачи интернет-магазинов.
Ранее Город55 рассказывал, что в «Триумфе» открылся ресторан «Пьер Луиджи». Заведение специализируется на европейской кухне.