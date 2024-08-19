Под интернет-магазины. В Омске сдали третий корпус «Триумфа»

В Омске ввели в эксплуатацию третий корпус торгового комплекса «Триумф». Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии. Площадь двухэтажного здания составляет 10,7 тысяч квадратных метров.