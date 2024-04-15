В торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с итальянской и европейской кухней

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Город55 обратил внимание, что недавно торговые площади комплекса «Триумф» заняло заведение общепита. Там появился ресторан «Пьер Луиджи». Как рассказали корреспонденту нашего издания в заведении, техническое открытие состоялось 5 апреля.
«Кухня у нас европейская, итальянская и немного паназиатская. Зал рассчитан примерно на 143 посадочных места. Средний чек пока определить сложно. В обеденное время, в основном, заходят сотрудники „Триумфа“. Бизнес-ланча нет, но по основному меню у нас демократичные цены», — сообщила администратор ресторана Ангелина Савенкова.
Ресторан «Пьер Луиджи» относится к компании «Разгуляев». Согласно данным Rusprofile, руководителем организации является Михаил Щередин.
«Ресторан не сетевой. Находится только в „Триумфе“», — добавила Ангелина.
Ранее Город55 рассказывал, что в здании бывшего клуба «Атлантида» готовится к открытию рамшичная Marimoto.