Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Иллюстрация

В торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с итальянской и европейской кухней

15 апреля 2024, 06:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Зал нового заведения рассчитан почти на 150 посадочных мест.

Город55 обратил внимание, что недавно торговые площади комплекса «Триумф» заняло заведение общепита. Там появился ресторан «Пьер Луиджи». Как рассказали корреспонденту нашего издания в заведении, техническое открытие состоялось 5 апреля.

«Кухня у нас европейская, итальянская и немного паназиатская. Зал рассчитан примерно на 143 посадочных места. Средний чек пока определить сложно. В обеденное время, в основном, заходят сотрудники „Триумфа“. Бизнес-ланча нет, но по основному меню у нас демократичные цены», — сообщила администратор ресторана Ангелина Савенкова.

Ресторан «Пьер Луиджи» относится к компании «Разгуляев». Согласно данным Rusprofile, руководителем организации является Михаил Щередин.

«Ресторан не сетевой. Находится только в „Триумфе“», — добавила Ангелина.

Ранее Город55 рассказывал, что в здании бывшего клуба «Атлантида» готовится к открытию рамшичная Marimoto.

В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
Узнать подробнее
В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Цены#Ресторан#Торговый комплекс
Подпишитесь
Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
Сегодня, 10:10
«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале
Сегодня, 03:18
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
Сегодня, 07:59
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
Сегодня, 09:04
В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
Сегодня, 10:58
В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка
Сегодня, 07:12
"