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Published Сегодня, 12:00

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Updated Сегодня, 12:02

В Омске компании Юрия Турченюка разрешили построить торговый центр на Березовского

27 февраля 2023, 12:00
Фото: 1MI
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Предполагается, что в торговом центре будут находится пункты выдачи заказов интернет-магазинов.

В Омске рядом с Фрунзенским мостом ООО «Триумф-Компани», которым руководит бизнесмен Юрий Турченюк, займется строительством торгового центра. В новом объекте на улице Березовского будут находится пункты выдачи заказов интернет-магазинов.

Проектная документация, как стало известно Городу55, уже получила положительное заключение. Экспертизу провело ООО «Базис».

Отметим, что «Триумф» на Березовского открылся еще в 2008 году. Компания Турченюка давно намеревалась расширить торговый комплекс, и теперь эта идея претворяется в жизнь.

Кроме того, «Триумф-компани» владеет торговыми центрами на Левобережье. Речь идет о гипермаркете «Триумф вкуса» на Бульваре Архитекторов и торговом комплексе «Komarova plaza» на улице Команова. Последний открылся в 2021 году.

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#Юлия Истомина#Торговый комплекс#Строительство#Проект#Экспертиза#Магазин#Общество#Город#Новости#Омск#Юрий Турченюк
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