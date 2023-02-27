В Омске компании Юрия Турченюка разрешили построить торговый центр на Березовского

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
В Омске рядом с Фрунзенским мостом ООО «Триумф-Компани», которым руководит бизнесмен Юрий Турченюк, займется строительством торгового центра. В новом объекте на улице Березовского будут находится пункты выдачи заказов интернет-магазинов.
Проектная документация, как стало известно Городу55, уже получила положительное заключение. Экспертизу провело ООО «Базис».
Отметим, что «Триумф» на Березовского открылся еще в 2008 году. Компания Турченюка давно намеревалась расширить торговый комплекс, и теперь эта идея претворяется в жизнь.
Кроме того, «Триумф-компани» владеет торговыми центрами на Левобережье. Речь идет о гипермаркете «Триумф вкуса» на Бульваре Архитекторов и торговом комплексе «Komarova plaza» на улице Команова. Последний открылся в 2021 году.