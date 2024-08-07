«ОСВВ»: в Омске задумались о новых подходах к проблеме бродячих собак

На данный момент нельзя усыплять в том числе и тех животных, которые нападали на людей и были признаны агрессивными: их просто нельзя отпускать. В Омской области таких животных на данный момент около 200. Собравшиеся признали, что вопрос очень непростой и могущий вызвать серьезное социальное напряжение. С одной стороны, число случаев нападения животных на людей постоянно растет, с другой — решения Конституционного суда обязательны для исполнения, а зоозащитники в любом случае будут против расширения практики эвтаназии.