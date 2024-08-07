«ОСВВ»: в Омске задумались о новых подходах к проблеме бродячих собак

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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На сегодняшнем заседании президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и городского округа город Омск, который работает при спикере регионального Заксобрания, говорили в том числе о бездомных животных. Основной докладчик, начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко, рассказал собравшимся об основных параметрах проблемы: почти 24 тысячи «голов», с ними работают 2 организации (муниципальная и частная), максимальная вместимость приютов — 1600 особей.
— Организации работают по принципу «ОСВВ», — рассказал Плащенко, — «отловля, стерилизация, вакцинация, возврат в среду». Агрессивные животные содержатся в приютах пожизненно…
В главном управлении ветеринарии внимательно следят за федеральными трендами в этой сфере. Плащенко напомнил о попытках нескольких регионов ввести практику умерщвления отловленных животных, которых никто не забрал из приюта. Конституционный суд уже признал такие практики незаконными, но остается эвтаназия — усыпление неизлечимо больных или смертельно травмированных животных, для которых продолжение жизни связано с невыносимыми страданиями. В Омской области в 2023 году была усыплена 81 особь, с начала 2024 года — 6 особей.
На данный момент нельзя усыплять в том числе и тех животных, которые нападали на людей и были признаны агрессивными: их просто нельзя отпускать. В Омской области таких животных на данный момент около 200. Собравшиеся признали, что вопрос очень непростой и могущий вызвать серьезное социальное напряжение. С одной стороны, число случаев нападения животных на людей постоянно растет, с другой — решения Конституционного суда обязательны для исполнения, а зоозащитники в любом случае будут против расширения практики эвтаназии.
После заседания председатель Законодательного собрания Александр Артемов рассказал, что четкая позиция пока только вырабатывается, но решать проблему в любом случае нужно.
— Буду готовить ряд предложений, чтобы Законодательное собрание внесло на своем уровне изменения в законодательство, — уточнил спикер. — Посмотрим, что получится, посмотрим практики других регионов. Сейчас будем пересматривать свои подходы к этой работе. Видимо, будем обращаться к губернатору и правительству Омской области, чтобы увеличить расходы на работу с бесхозными животными.
На данный момент в этой статье расходов приблизительно 63 млн рублей в год. Этого явно недостаточно: Омску нужны новые приюты для бездомных животных, а частники, которым местные власти предлагали инвестировать в такие объекты, не проявили особого интереса. Видимо, если расходы будут увеличены, в городе может появиться новый муниципальный приют.