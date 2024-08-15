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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

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В Омске на весь день отключат воду: адреса и время

15 августа 2024, 13:41
Фото: 1MI
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Опубликован график отключения воды в Центральном округе Омска

Водоснабжения по этим адресам не будет весь день. Машин с питьевой водой тоже не будет, поэтому жильцам придется запастись ею заранее. В течение дня специалисты Водоканала обещают закончить работы.

В среду, 21 августа, на нескольких улицах в Центральном округе Омска отключат воду. Как уточнили в пресс-службе омского водоканала, специалисты выполнят переврезку водопровода по ул. 6-я Северная-Красный Пахарь. Воды не будет с 11 утра до полуночи.

Под отключение попадают следующие абоненты:

  • Ул. 5-я Северная, 193/3;
  • Ул. 7-я Северная, 368, 369;
  • Ул. 17-й Военный городок, 353, 354,355, 356.

Ранее мы писали об отключении газоснабжения сразу в нескольких районах Омской области. Из-за работ на объектах газ отключат в Крутой горке, селах Красноярка и Чернолучье и других объектах.

Уже на следующей неделе. Омичей предупредили об очередном отключении воды
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#ОмскВодоканал#Новости#Холодная вода#Питьевая вода#Газоснабжение#Росводоканал
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