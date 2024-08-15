В Омске на весь день отключат воду: адреса и время

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
В среду, 21 августа, на нескольких улицах в Центральном округе Омска отключат воду. Как уточнили в пресс-службе омского водоканала, специалисты выполнят переврезку водопровода по ул. 6-я Северная-Красный Пахарь. Воды не будет с 11 утра до полуночи.
Под отключение попадают следующие абоненты:
Ранее мы писали об отключении газоснабжения сразу в нескольких районах Омской области. Из-за работ на объектах газ отключат в Крутой горке, селах Красноярка и Чернолучье и других объектах.