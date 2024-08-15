В Омске на весь день отключат воду: адреса и время

Опубликован график отключения воды в Центральном округе Омска

Водоснабжения по этим адресам не будет весь день. Машин с питьевой водой тоже не будет, поэтому жильцам придется запастись ею заранее. В течение дня специалисты Водоканала обещают закончить работы.