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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

ремонтные работы

Уже на следующей неделе. Омичей предупредили об очередном отключении воды

7 августа 2024, 08:26
Фото: Росводоканал Омск
ремонтные работы

Омичей предупредили о новом отключении воды на следующей неделе

Ровно через неделю из-за ремонтных работ на водопроводах у омичей отключат воду. Публикуем список адресов.

В «Росводоканале» предупредили омичей о плановых отключениях воды на следующей неделе. Так, 14 августа с 09:30 до 24:00 сотрудники водоканала будут выполнять работы по переврезке водовода на улице Семиреченская, 130.

Отключение коснется следующих абонентов:

  • поселок Магистральный;
  • жилые дома в поселке Новостройка;
  • улицы 2-4 Лузинские и 2-7 Москаленские;
  • жилые дома по адресам: Семиреченская, 132, 134, 136, 138, 97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;
  • Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20А, 35, 51;
  • водоразборные колонки в поселке Новостройка;
  • водопроводная насосная станция 414 в поселке Новостройка;
  • СНТ «Содружество», «Лада» и «Авангард»;
  • улица Семиреченская, 132А.

Отметим, что питьевая вода для жильцов будет доступна по адресу: Мельничная улица, 132–134, с 10 до 20 часов.

Помимо этого, с 10 до 23 часов сотрудники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе на проспекте Культуры, 2.

Без воды останутся жители следующих домов:

  • проспект Культуры, дома 2, 4 и 4Б;
  • проспект Мира, дома 19, 19/2, 23Б и 25В;
  • улица Андрианова, дома 1, 1/3, 2, 4 и 6;
  • бульвар Петухова, дома 1, 3, 5.

Ранее Город55 рассказывал, что жители поселка Максима Горького были вынуждены пить грязную воду. Эта ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. Руководство местного предприятия «Орбита» обязали устранить нарушения и выплатить штраф.

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