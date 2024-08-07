Уже на следующей неделе. Омичей предупредили об очередном отключении воды

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В «Росводоканале» предупредили омичей о плановых отключениях воды на следующей неделе. Так, 14 августа с 09:30 до 24:00 сотрудники водоканала будут выполнять работы по переврезке водовода на улице Семиреченская, 130.
Отключение коснется следующих абонентов:
Отметим, что питьевая вода для жильцов будет доступна по адресу: Мельничная улица, 132–134, с 10 до 20 часов.
Помимо этого, с 10 до 23 часов сотрудники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе на проспекте Культуры, 2.
Без воды останутся жители следующих домов:
Ранее Город55 рассказывал, что жители поселка Максима Горького были вынуждены пить грязную воду. Эта ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. Руководство местного предприятия «Орбита» обязали устранить нарушения и выплатить штраф.