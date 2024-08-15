На четыре дня. Где в Омской области отключат газоснабжение: адреса

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Жителей нескольких районов Омской области просят набраться терпения и подождать несколько дней, ведь с 20 по 24 августа у них будет отсутствовать газ. Почти неделю вплоть до субботы сельчанам придется обходиться без жизненного блага.
Как предупредили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск», на газораспределительной станции «Красноярская» будут вестись ремонтные работы.
В первую очередь неудобства коснутся жителей микрорайона Крутая Горка. Также временные трудности придется потерпеть жителям Омского района. Газ отключат в следующий населенных пунктах:
Ранее Город55 писал об происшествии на улице 19-я Линия, где после пожара из-за разгерметизации подземного газопровода без газа остались почти 800 абонентов. Также в некоторых домах ограничили электроснабжение. В минэнерго заявили о необходимости реконструкции газопровода высокого давления.