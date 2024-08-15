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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

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На четыре дня. Где в Омской области отключат газоснабжение: адреса

15 августа 2024, 09:07
Фото: 1MI
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В Омской области массово отключат газ в некоторых селах

Из-за ремонтных работ на распределительной станции в нескольких населенных пунктах отключат газоснабжение. Жители не смогут приготовить и разогреть еду — придется позаботиться об этом заранее.

Жителей нескольких районов Омской области просят набраться терпения и подождать несколько дней, ведь с 20 по 24 августа у них будет отсутствовать газ. Почти неделю вплоть до субботы сельчанам придется обходиться без жизненного блага.

Как предупредили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск», на газораспределительной станции «Красноярская» будут вестись ремонтные работы.

В первую очередь неудобства коснутся жителей микрорайона Крутая Горка. Также временные трудности придется потерпеть жителям Омского района. Газ отключат в следующий населенных пунктах:

Фото: gorod55.ru

Ранее Город55 писал об происшествии на улице 19-я Линия, где после пожара из-за разгерметизации подземного газопровода без газа остались почти 800 абонентов. Также в некоторых домах ограничили электроснабжение. В минэнерго заявили о необходимости реконструкции газопровода высокого давления.

Необходима реконструкция. В сотне домов на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Газ#Газоснабжение
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