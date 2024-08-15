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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Омичам рассказали, какие автобусные маршруты перестанут существовать

В Омске отменят шесть автобусных маршрутов

15 августа 2024, 05:23
Фото: gorod55.ru

Омичам рассказали, какие автобусные маршруты перестанут существовать

Еще десятки маршрутов начнут ездить по регулируемым тарифам.

В среду, 14 августа, на сайте городской администрации опубликовали новую версию постановления «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска».

В документе представлен перечень шести муниципальных маршрутов, которые решили отменить. К ним относятся: №21А (ДСК-2 — Кожевенный завод), 83Н (Ул. Стрельникова — Кирпичный завод), 207 (СибАДИ — Ул. Студенческая), 209 (СибАДИ — Ул. Попова), 470 (Пос. Чкаловский — Ул. Багнюка), 514 (Ул. Бархатовой — Ул. 3-й Разъезд). При этом по четырем из них в реестре значится «нулевая» активность.

Напомним, что маршруты №207 (должен был курсировать от СибАДИ до улицы Студенческой) и 209 (от СибАДИ до улицы Попова) были новыми, однако на аукцион по определению перевозчиков не было подано ни одной заявки.

Вместе с тем, в документе представлен перечень из 61 маршрута, которые переведут из категории нерегулируемых в регулируемые. Для большинства из них процедура запланирована на июнь 2027 года.

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#Ольга Скворцова#Омск#Перевозчики#Перевозки#Аукцион#Маршруты#Постановление#Автобусы#Городская администрация
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