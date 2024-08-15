В Омске отменят шесть автобусных маршрутов

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В среду, 14 августа, на сайте городской администрации опубликовали новую версию постановления «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска».
В документе представлен перечень шести муниципальных маршрутов, которые решили отменить. К ним относятся: №21А (ДСК-2 — Кожевенный завод), 83Н (Ул. Стрельникова — Кирпичный завод), 207 (СибАДИ — Ул. Студенческая), 209 (СибАДИ — Ул. Попова), 470 (Пос. Чкаловский — Ул. Багнюка), 514 (Ул. Бархатовой — Ул. 3-й Разъезд). При этом по четырем из них в реестре значится «нулевая» активность.
Напомним, что маршруты №207 (должен был курсировать от СибАДИ до улицы Студенческой) и 209 (от СибАДИ до улицы Попова) были новыми, однако на аукцион по определению перевозчиков не было подано ни одной заявки.
Вместе с тем, в документе представлен перечень из 61 маршрута, которые переведут из категории нерегулируемых в регулируемые. Для большинства из них процедура запланирована на июнь 2027 года.