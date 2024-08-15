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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

На Красноярском тракте в Омской области произошла жуткая авария

Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое

15 августа 2024, 09:15
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На Красноярском тракте в Омской области произошла жуткая авария

Появились кадры с места трагедии.

В четверг, 15 августа, на Красноярском тракте произошла страшная авария. Кадры ДТП, которое произошло около деревни Большекулачье, появились в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Установлено, что 41-летний водитель Suzuki в районе 33-го километра трассы Омск-Красноярка выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «УАЗ». После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся.

До прибытия врачей на месте скончались 45-летний водитель «УАЗа» и его 21-летний пассажир, а также пассажирка Suzuki — 41-летняя женщина. В больницу с различными травмами попали водитель иномарки и женщина, которая была на пассажирском сиденье в машине УАЗ.

Сейчас на месте происшествия госавтоинспекторы регулируют движение. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#ДТП#Омская область#Авария#Соцсети#Мотоцикл#Инцидент#Жертвы#Машина#Погибшие#Госавтоинспекция#Сгорел
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