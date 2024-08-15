Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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В четверг, 15 августа, на Красноярском тракте произошла страшная авария. Кадры ДТП, которое произошло около деревни Большекулачье, появились в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Установлено, что 41-летний водитель Suzuki в районе 33-го километра трассы Омск-Красноярка выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «УАЗ». После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся.
До прибытия врачей на месте скончались 45-летний водитель «УАЗа» и его 21-летний пассажир, а также пассажирка Suzuki — 41-летняя женщина. В больницу с различными травмами попали водитель иномарки и женщина, которая была на пассажирском сиденье в машине УАЗ.
Сейчас на месте происшествия госавтоинспекторы регулируют движение. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.