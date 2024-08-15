Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое

До прибытия врачей на месте скончались 45-летний водитель «УАЗа» и его 21-летний пассажир, а также пассажирка Suzuki — 41-летняя женщина. В больницу с различными травмами попали водитель иномарки и женщина, которая была на пассажирском сиденье в машине УАЗ.