Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн

На севере Омской области в деревне Окунево Муромцевского района продают сразу два земельных участка. Информация об этом появилась на сайтах недвижимости. Участок площадью 2,7 тысяч соток выставлен за 60 млн рублей, площадью 2,9 тысяч соток — за 43 млн рублей.