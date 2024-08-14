Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
На севере Омской области в деревне Окунево Муромцевского района продают сразу два земельных участка. Информация об этом появилась на сайтах недвижимости. Участок площадью 2,7 тысяч соток выставлен за 60 млн рублей, площадью 2,9 тысяч соток — за 43 млн рублей.
Отметим, что именно в том месте каждое лето проводят этнофестиваль под открытым небом — «Солнцестояние». На празднование собираются сотни людей. В течение нескольких дней там проводятся народные забавы, хороводы, небольшие состязания и разные практики.
В объявлении продавец указал, что земли очень ценны для инвесторов, в том числе из-за того, что это культовое место с положительной энергией.
«Эти земельные участки считается культовым местом — местом силы, хорошо известным на территории России и в мире. Неподалёку расположена река Тара. По берегам этой реки глиняные берега с лечебной грязью. В Муромцевском районе первозданная природа, можно развить экотуризм. Если вы разобьете лагерь с деревянными домиками, к вам будут приезжать гости со всего света. Также можно использовать земли под ведение огородничества (выращивание сельскохозяйственных культур), использовать под производственный кластер (либо под жилую новую застройку)», — говорится в описании к продаваемым участка.
Напомним, в этом году фестиваль «Солнестояние» проходил в Окунево с 21 по 23 июня. Для гостей устроили ярмарку народных промыслов, праздник красок Холли, хороводы и многое другое.