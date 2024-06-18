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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

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Йога, Mantra Open Air и хороводы. Что будет ждать омичей на фестивале Солнцестояние

18 июня 2024, 05:57
Фото: gorod55.ru
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Омичам рассказали о программе фестиваля Солнцестояние в Окунево

Праздник пройдет с 21 по 23 июня.

Организаторы опубликовали программу фестиваля Солнцестояние, который пройдет в деревне Окунево Муромцевского района с 21 по 23 июня.

Гостей будет ждать ярмарка народных промыслов, занятия йогой, праздник красок Холли, игры и обряды, выступления национальных коллективов, мастер-классы, хороводы и многое другое.

Представляем полную программу мероприятий:

Фото: СОЛНЦЕСТОЯНИЕ — ОКУНЕВО / ВКонтакте

Изначально фестиваль планировали провести с 15 по 23 июня, однако даты сдвинули по техническим причинам.

По техническим причинам. В Омской области перенесли фестиваль Солнцестояние
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#Евгений Игишев#Общество#Фестиваль#Муромцевский район#Ярмарка#Игры#Окунево#Йога#Солнцестояние
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