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Окунево

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Туристический бум. Оператор Т2 выяснил, что в Окунево приезжает больше иностранцев
Анализ туристических потоков показал, что Окунево привлекло внимание гостей из-за рубежа, в то время как интерес россиян к этому месту снизился.
30 октября, 08:10
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
14 августа, 03:18
Йога, Mantra Open Air и хороводы. Что будет ждать омичей на фестивале Солнцестояние
18 июня, 05:57
2023
Окунево признали мобильной интернет-столицей Омской области
В «энергетическом центре Земли» зафиксировали самый крупный мобильный трафик в регионе.
15 марта 2023, 04:06

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