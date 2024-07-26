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Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

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Updated Сегодня, 02:40

иллюстрация

Гостиница в огне. В социальных сетях появились кадры крупного пожара в Омской области

26 июля 2024, 02:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Житель Омской области показал кадры пожара в гостинице в деревне Окунево

Сообщение с кадрами пожара опубликовали в одном из популярных среди местных жителей интернет-сообществ.

Сообщение с кадрами пожара и прибывшими спасателями появилось на одной из публичных страниц, созданной местными жителями в социальной сети «ВКонтакте». Как отметил автор сообщения, пожар произошел на территории одной из гостиниц в деревне Окунево. По его словам, пострадавших при пожаре нет, однако огонь мог уничтожить личные вещи постояльцев.

Сообщение о пожареСообщение о пожаре
Сообщение о пожаре
Фото: Интернет-сообщество «Муромцево 55» в социальной сети «ВКонтакте»

На видеозаписи, также приложенной к сообщению, видно, что огонь практически уничтожил одно из зданий: его стены полностью обуглились. Вероятно, видеозапись снята спустя некоторое время после ликвидации горения — большую часть кадра закрыта дымом.

Примечательно, что автор кадров и сообщения называет пожар «очередным» — с мнением мужчины согласились и комментаторы: по их наблюдениям, это уже 4-е возгорание произошедшее в деревне. Кроме того, один из участников публичного обсуждения обратил внимание на то, что чаще всего в деревне горят именно гостиницы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о хлопке газа в Омске: последовавший за ним пожар стал причиной смерти одного из местных жителей. Огонь уничтожил 2 дома и повредил еще около 2 десятков. Причиной инцидента стала разгерметизация подземного газопровода.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#ВКонтакте#Видеозапись#Новости#Гостиница#Спасатели#Наблюдения
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