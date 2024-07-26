Гостиница в огне. В социальных сетях появились кадры крупного пожара в Омской области

Примечательно, что автор кадров и сообщения называет пожар «очередным» — с мнением мужчины согласились и комментаторы: по их наблюдениям, это уже 4-е возгорание произошедшее в деревне. Кроме того, один из участников публичного обсуждения обратил внимание на то, что чаще всего в деревне горят именно гостиницы.